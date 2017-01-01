23

марта 2017 г.

Настоящее и будущее Московского района – встреча с первым заместителем главы администрации Московского района г. Минска.

22 марта 2017 на базе общежития №8 БГПУ им. М.Танка прошла встреча студентов, проживающих в студенческой деревне, с первым заместителем главы администрации Московского района г. Минска Колядко Татьяной Ивановной, на которой присутствовали и студенты БГМУ.

На встречу со студентами пришли также главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района Цаба Юрий Николаевич и начальник управления по работе с ИП и физическими лицами ИМНС Республики Беларусь по Московскому району г. Минска Кислов Андрей Петрович.

Татьяна Ивановна познакомила присутствующих с особенностями положения Московского района в разрезе города Минска и его удельным весом в экономической деятельности столицы и в целом рассказала студентам как развивается г. Минск. В процессе беседы ребята узнали о том, какие производства расположены на территории одного из самых крупных районов столицы, какими учреждениями представлена социальная сфера Московского района и города, услышали об особенностях жилищно-коммунального хозяйства, о вновь создаваемых предприятиях, в том числе и в сфере услуг. Остановилась Татьяна Ивановна на рейтинге Беларуси среди европейских стран.

Колядко Т.И. познакомила с мероприятиями, приуроченными к 40-летию Московского района. Ребятами позитивно была воспринята информация о том, что территория парка им. Павлова и р. Мышка будут облагорожены: будут установлены авторские скамейки (объявлен конкурс для предприятий Московского района), высажена аллея из шаровидной ивы и т.п. Весь апрель будут проходить праздничные мероприятия, концерты во всех микрорайонах, крупных торговых центрах.

Вопросы, которые задавали на встрече Колядко Татьяне Ивановне касались Декрета №3; строительства бассейна в студенческой деревне, детских садов в Московском районе; возможности у района предоставления жилья молодым специалистам, возможности организации пункта проката велосипедов и др. На все прозвучавшие вопросы были даны аргументированные и исчерпывающие ответы.

Во время встречи студенты получили много интересной и новой информации о жизни, планах и перспективах Московского района и в целом г. Минска.

Баринова Кристина, студентка 1 курса БГМУ

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