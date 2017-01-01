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22 марта 2017 г.

Взрыв мозга – интеллектуально-развлекательная игра для молодых умов.

Взрыв мозга

17 марта 2017 года студенты, проживающие в общежитиях № 2, 5 и 10 имели возможность проверить свой кругозор и блеснуть интеллектом, приняв участие в командной интеллектуально-развлекательной игре «Взрыв мозга», которая проводилась в Республиканской научной медицинской библиотеке.

Игра включала 10 туров, каждый из которых содержал десять вопросов. Вопросы были непростыми, разного направления, требующие эрудиции и познаний в области музыки, кинематографа, медицины, истории, политики и т.д. Игра объединила любителей мозговой встряски, которыми являлись студенты почти всех вузов города.

Команда, состоящая из 6-7 человек должна была работать слаженно, мыслить оперативно, ответы выдавать быстро.

Подобное мероприятие в стенах библиотеки проводится часто и находит горячий отклик у молодых умов.

Команды «Эскулапы» и «Чайники» (общежитие №10), «Позитив» (общежитие №5) и «Команда Гендерного Баланса» (общежития №2) играли впервые. По количеству набранных баллов оказались в серединке рейтинговой таблицы. Ребята не огорчились, им очень понравилось участвовать, и они намерены продолжать играть.

 

Следующая игра состоится 31 марта 2017 года. Надеемся, что полученный опыт поможет заработать большее количество баллов.

Тарайкович Т. Н., воспитатель общежития №10


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