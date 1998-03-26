15

марта 2017 г.

15 марта – День Конституции Республики Беларусь Акция «Я знаю Конституцию свой страны» в БГМУ.

Первая в истории суверенной Беларуси Конституция была принята 15 марта 1994 года на 13-й сессии Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва. Как государственный праздник, День Конституции установлен Указом Президента Республики Беларусь №157 от 26.03.1998 г. Данный верховный закон является пятой по счету Конституцией Беларуси, принятой после 1917 г.

Верховенство по отношению ко всем иным правовым актам – важнейшее юридическое свойство Конституции. Конституция Республики Беларусь – основной закон нашего государства, гарант прав и свобод граждан, она четко и последовательно излагает базовые общечеловеческие ценности.

Конституция Республики Беларусь состоит из преамбулы, 9 разделов, в которых 8 глав и 146 статей. Она декларирует социально-экономический и политический этап развития общества и государства: закрепление полного государственного суверенитета, дальнейшее возрождение белорусской нации и культуры. Конституция нашей страны также отражает основные права, свободы и обязанности граждан, принципы избирательной системы, порядок формирования государственных органов, их компетенцию и взаимодействие.

Отличительными чертами действующей Конституции Республики Беларусь являются политический плюрализм, установление равенства государства и гражданина, наличие у них взаимных обязательств, закрепление в качестве экономической основы многообразия форм собственности, разделение и взаимодействие властей.

К этому дню в Республике Беларусь проводятся тематические беседы, выставки, встречи с представителями законодательной и исполнительной власти. В Белорусском государственном медицинском университете совместно с ПО ОО БРСМ прошла акция «Я знаю Конституцию свой страны», где студенты смогли в очередной раз ознакомиться с ее основными положениями, правами и обязанностями гражданина Республики Беларусь, а также записаться в студенческие отряды.

Наш высокий гражданский долг – уважать Конституцию, строго следовать ее положениям и повышать правовую культуру общества.

Виктор Серый, студент лечебного факультета.

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