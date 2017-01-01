10

марта 2017 г.

Сезон КВН в самом разгаре. Всё по-взрослому, всё красиво!

17 февраля 2017 года в городе Минске состоялся VII фестиваль Национальной художественной лиги КВН в малом зале Дворца Республики. В фестивале участвовало 18 команд со всей Беларуси. Команды отбирались звёздным жюри, среди которых были участники Высшей лиги Международного союза КВН аналогично отбору Международного фестиваля в Сочи путём нажатия кнопки со световым сигналом. Всё по-взрослому, всё красиво!!! В фестивале участвовала команда КВН «Только спросить», представляющая сборную фармацевтического и лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета. Наши ребята, пройдя ряд тяжёлых редактур, подошли к фестивалю в полной боевой готовности и заряженные на участие в сезоне, что доказали своим отличным выступлением и четырьмя (максимум) горящими кнопками. Нашей команде даже приходилось останавливать своё выступление, чтобы зал успел насладиться юмором и смехом в полной мере, ведь продолжать под этот шквал аплодисментов было крайне тяжело. По итогам фестиваля были вручены награды, одной из которых был удостоен участник нашей команды Васим Гашим заде в номинации «Лучший актёр фестиваля».

Сезон обещает быть интересным и нелёгким. Команда КВН «Только спросить» ждёт Вашей поддержки и будет рада видеть Вас на играх НХЛ.

Уже через 2 недели 2 марта 2017 года ребятам снова предстояла нелёгкая игра в ½ финала «Открытого международного турнира среди команд медицинских вузов» в городе Витебске. В этот раз ребята прибыли на игру в неполном составе, так как у ребят с лечебного факультета было предварительное распределение. Но в белорусскую столицу ВДВ прибыл маленький, но бойкий десант в количестве 3-ёх человек, поэтому конкурсы «приветствие» и «музыкальное домашнее задание» ребятам приходилось играть по одному человеку на сцене. Несмотря на возникшие сложности, капитан команды Данейко Николай в конкурсе «приветствие» взял 4,6 балла из 5-ти возможных, преподаватель-стажёр Макаренко Сабина взяла максимальный балл в конкурсе «музыкальное домашнее задание». Ну а в видео-конкурсе и триатлоне ребятам не было равных. По итогу игры команда КВН «Только спросить» прошла в финал со второго места, проиграв 0,1 балл команде из Смоленска. Также в игре принимали участие команды из Витебска, Гомеля и Гродно. Команда КВН «Только спросить» обещает побороться в финале за первое место этого престижного турнира!

3 марта в зале Лицея БГУ состоялся фестиваль Открытой лиги КВН БГУ. Команда фармацевтического факультета «Пятроўшчына station», поставила перед собой цель - пройти в сезон и достойно представить родной университет. Для ее осуществления ребята упорно трудились: репетировали, старались придумать что-то новенькое, чтобы понравиться членам жюри и, конечно же, запомниться залу.

В фестивале приняли участие 12 команд из различных университетов Минска и команда из Новополоцка. Конкуренция была, нешуточная. Зал принял нашу команду очень тепло, иногда зрители аплодировали так, что приходилось делать паузы, чтобы зал чуть-чуть успокоился.

Все команды показали высокий уровень игры, оглашение результатов оказалось весьма эмоциональным! Интрига сохранялась до последнего, поэтому, когда ведущий назвал нашу команду в числе прошедших дальше, глаза как-то сами наполнились слезами счастья. Такие моменты и заставляют нас идти дальше.

Так что хотелось бы сказать в конце: команда КВН «Пятроўшчына station» - ждет вас на играх в 1/8 Открытой лиги БГУ!

Команды КВН «Только спросить», «Пятроўшчына station», благодарит за помощь в подготовке к играм ректорат БГМУ в лице Сикорского Анатолия Викторовича, проректора по воспитательной работе Маркауцана Павла Викторовича, деканат фармацевтического и лечебного факультетов в лице Гуриной Наталии Сергеевны и Волотовского Алексея Игоревича, а также заместителя декана фармацевтического факультета по воспитательной работе Пархимович Ирину Владимировну.

Преподаватель – стажер кафедры организации фармации Макаренко С.В.

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