9

марта 2017 г.

Студенты БГМУ – в Международной лиге КВН. Вторая игра 1/8 финала.

Международная телевизионная лига КВН – вот с чего начинается сезон у уже известной команды, представляющей не только Белорусский государственный медицинский университет, но и интеллектуалов белорусского юмора, «Господин Борщевский». Ребята стилизовали свою команду под популярное телешоу «Что? Где? Когда?»: надели строгие костюмы, бабочки, добавили в игру голос «господина Ведущего» и смело вышли на сцену в своей первой телевизионной лиге.

Итак, в понедельник, 6 марта, в КЗ «Минск» отгремела вторая игра 1/8 финала, где в соперниках у наших ребят были еще 5 команд, названия которых находятся на слуху у всех, кто хотя бы немного интересуется движением КВН. На одну сцену с белорусами вышли девушки из Москвы (команда КВН «Да ладно», РосНОУ), представители Луганска («Центр культуры»), ребята из Курска («Мама будет рада»), а также королевцы («Имени меня») и уверенные в себе магаданцы («Велосипед»).

По завершении первого конкурса, количество набранных баллов, выставленных членами жюри, у команд несильно отличалось – все сборные показали свой профессионализм и опыт в данной игре и получили свои заслуженные оценки.

Жюри внимательно следила за ходом игры, выделяла своих фаворитов и яркие миниатюры, лучшие шутки и лучшие музыкальные номера. В этот раз судейскую команду представляли: Дмитрий Карась - популярный телеведущий, Андрей Карако - актер театра и кино, Олег Быковский - чемпион Всесоюзного КВН 1971 года, Михаил Маликин - хранитель традиций белорусского КВН, Алесь Мухин - ведущий телепередачи «Что? Где? Когда? в Беларуси», Анастасия Баренцева - ведущая прямых эфиров радиостанции "Юмор FM", Александр Гаврильчик - двукратный чемпион Высшей Лиги Международного Союза КВН, КВН БГУ. Кстати, трансляцию игр Международной Лиги КВН, ведущим которой является Леонид Купридо, можно будет посмотреть на телеканале «Беларусь-2».

Результаты трех конкурсов, или игры в целом, порадовали болельщиков команды из Магадана («Велосипед»), из города Королева («Имени меня») и минской команды «Господин Борщевский». Пока что белорусы второй 1/8 финала находятся на третьей строчке списка команд, набравших наибольшее количество баллов за игру.

Радует, что из сезона «не вылетела» ни одна команда, а это значит, что на следующей игре, 1/4 финала, борьба будет еще напряженнее и ребята приложат максимум усилий, чтобы воплотить весь свой потенциал в жизнь и пройти в полуфинал Международной лиги КВН.

Игнат Гаевский, студент 5 курса лечебного факультета

Иван Шумейко, студент 3 курса лечебного факультета

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