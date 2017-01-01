7

марта 2017 г.

Звездный финал конкурса грации и актерского мастерства «Мисс БГМУ-2017» .

2 марта в актовом зале университета состоялся финал конкурса грации и актерского мастерства «Мисс БГМУ-2017».

Восемь самых ярких, очаровательных, неповторимых и смелых девушек нашего университета боролись за звание победительницы. Это Анастасия Лыкова, Янина Пережогина, Екатерина Новикова, Анна Мяделец, Валентина Прокопцова, Анна Грицова, Екатерина Урбан, Надежда Авдей.

Четыре непростых испытания: «Визитная карточка», «Интеллектуальный конкурс», «Дефиле» и «Творческое задание» - прошли наши участницы, демонстрируя не только внешние данные и умение двигаться по сцене, но и творческие способности, артистическое мастерство, эрудицию, эстетический вкус, умение импровизировать.

Зрительный зал горячо поддерживал каждую участницу. Однокурсники, преподаватели, друзья, близкие и родители девушек «болели за своих», передавая им заряд своей энергии и сил.

В перерывах между конкурсными испытаниями выступали приглашенные артисты: группа PROвокация и Фольк-бэнд «Неруш», а также творческие коллективы студенческого клуба университета: фольклорный театр «Мед.унi.ца», солисты интернационального хора «Доминанта», ансамбль скрипачей «Perpetuum mobile», студия бального танца «Элеганс», вокальная группа «Кантаре», хореографическая группа ««Inamotion», эстрадное объединение «Экспрессия».

Партнерами конкурса стали: художник-стилист, белорусский дизайнер Анастасия Фалькович, любезно предоставившая свою коллекцию одежды для наших участниц в конкурсе «Дефиле». Музыкальное сопровождение дефиле было исполнено лауреатом международных и республиканских конкурсов, солисткой образцовой вокальной студии «МИКС» Владой Филипович.

Оценивало выступления компетентное и уважаемое жюри под председательством художественного руководителя Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна» – Н.Н.Сушко. Перед членами жюри была поставлена очень сложная задача – выбрать ту единственную, кто на протяжении всего следующего года будет не только носить титул «Мисс БГМУ-2017», но и воодушевлять новых претенденток на участие в культурной и общественной жизни нашего университета, вселять уверенность в собственные силы, дарить радость всем окружающим своей красотой и талантом.

Итак, итоги конкурса таковы:

«Мисс БГМУ-2017» и «Мисс Зрительских симпатий» – Анастасия Лыкова – студентка стоматологического факультета.

«Первая Вице Мисс БГМУ-2017» и «Мисс Эрудиция» – Янина Пережогина – студентка лечебного факультета

«Вторая Вице Мисс БГМУ-2017» и «Мисс Очарование» – Екатерина Новикова – студентка педиатрического факультета

«Мисс Фото» – Екатерина Урбан – студентка медико-профилактического факультета

«Мисс Грация» – Анна Мяделец – студентка лечебного факультета

«Мисс Талант» – Валентина Прокопцова – студентка лечебного факультета

«Мисс Дружба» – Анна Грицова – студентка фармацевтического факультета

«Мисс Совершенство» – Надежда Авдей – студентка педиатрического факультета

«Мисс Обаяние» – Сара Зогиатбаатар – студентка факультета иностранных учащихся

«Мисс Целеустремленность» – Екатерина Верещако – студентка лечебного факультет

Организаторы благодарят за поддержку конукурса администрацию БГМУ в лице ректора А.В.Сикорского, профком студентов, а также ПО ОО «БРСМ», Национальную школу красоты и фотографа Екатерину Богалейко за проведение профессиональной фотосессии.

Оргкомитет выражает отдельную благодарность ассистенту кафедры нормальной анатомии Л.Л.Кузьменковой и курсантам военно-медицинского факультета. Всем участницам конкурса были вручены подарки от университета и профкома студентов. Специальный приз от «Национальной школы красоты» – «Сертификат на бесплатное обучение» получила Грицова Анна.

Студенческий клуб, режиссер СТЭМ «Биолакт» Александра Гайдук,

фото Дмитрий Зеленковский

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