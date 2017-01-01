6

марта 2017 г.

Участие студентов БГМУ в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию белорусской милиции.

4 марта 2017 года на центральном проспекте столицы состоялся торжественный марш подразделений Министерства внутренних дел, посвященный 100-летнему юбилею ведомства. Хочется отметить, что это первое подобное событие в истории белорусской милиции. Поздравить и отдать дань уважения людям, связавшим свою жизнь с нелегким и ответственным трудом, пришли и студенты нашего университета.

В шествии приняли участие более 1000 человек и 46 единиц автомобильной и мототехники. В строю были представители ГУВД Мингорисполкома, областных УВД, ОМОНа, управления Госавтоинспекции, Департамента исполнения наказаний, Департамента охраны, учащиеся Специализированного лицея и Академии МВД, военнослужащие внутренних дел. Но самые громкие аплодисменты достались кинологам с их уверенными подопечными, которые также продемонстрировали свою парадную форму.

Еще одним украшением марша стал парад техники. Перед минчанами прошли 12 расчетов в хронологическом порядке- от раритетных патрульных машин до современных БТРов и внедорожников.

Парад прошел быстро, ярко, подарив массу положительных эмоций и впечатлений.

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем всем сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и заслуженной оценки нелегкого труда.

Заместитель декана по воспитательной работе лечебного факультета Т.М. Ярошевич

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