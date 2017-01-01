6

марта 2017 г.

Всемирный день гражданской обороны в стенах гимназии № 61 города Минска.

В среду, 1-ого марта, во Всемирный день гражданской обороны свои двери с кодовым замком (да-да, просто так не пройдёшь!) перед студентами пятого курса педиатрического факультета гостеприимно распахнула гимназия № 61 города Минска.

Уже не первый год руководство гимназии в этот день приглашает будущих детских докторов, чтобы они рассказали гимназистам о первой помощи — одной из важнейших составляющих оказания медицинской помощи. Ведь зачастую именно первая помощь, оказанная человеком, не имеющим специального медицинского образования, а просто не растерявшимся в экстренной ситуации (будь то остановка кровотечения или необходимость непрямого массажа сердца), даёт пострадавшему шанс выжить.

И если в прошлом году разговор шёл в основном о правилах наложения шин и действиях при часто встречающихся переломах, то сейчас планы были поистине грандиозными. На организованных в гимназии пунктах отработки навыков оказания первой помощи будущие педиатры рассказывали и, главное, показывали гимназистам всех возрастов, как нужно действовать в самых разных ситуациях, начиная от банального капиллярного кровотечения и термического ожога, и заканчивая помощью утопающему и элементами сердечно-легочной реанимации.

Не забыли и про малышей, которые впервые проводят день гражданской обороны в стенах гимназии: первоклашки, две минуты назад старательно выводившие элементы букв на уроке русского языка, бодро тянули руки вверх, желая поделиться с одноклассниками знаниями о том, что нужно делать при носовом кровотечении (и телефон скорой помощи они знают назубок, мы проверяли!).

Надеемся, наши небольшие уроки не прошли даром, и теперь ребята смогут действовать грамотно при возникновении экстренной ситуации.

Студентка группы 2504 педиатрического факультета, Ольга Клюева

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