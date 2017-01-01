 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Воспитательные

3 марта 2017 г.

«Минская смена: Лидер – 2016» - закрытия совместного проекта Минского городского исполнительного комитета и Академии управления при Президенте.

«Минская смена: Лидер – 2016»

2 марта состоялась церемония закрытия совместного проекта Минского городского исполнительного комитета и Академии управления при Президенте Республики Беларусь «Минская смена: Лидер – 2016».

Проект стартовал весной 2016 года. Студенты столичных ВУЗов имели уникальную возможность раскрыть свои лидерские способности, повысить управленческую культуру и всесторонне развить профессионально-деловые качества.

После собеседования и двух отборочных этапов определились  30 студентов-представителей всех столичных ВУЗов. До финала дошли 12 авторских и коллективных молодежных социально значимых проектов, направленных на развитие города Минска в различных сферах.

В направлении «Здравоохранение» был представлен проект студентов 4-го курса нашего университета Жерко Ирины и Корсика Владислава (лечебный факультет), Яковлевой Елизаветы (педиатрический факультет) – «Улучшение качества оказания первой медицинской помощи путем формирования базовых знаний у детей школьного возраста».

Данный обучающий проект будет способствовать выявлению школьниками у окружающих людей ранних возможных симптомов угрожающих жизни состояний: инсульт, инфаркт миокарда, гипертонический криз, формированию психологической готовности прийти на помощь и навыкам оказания первой помощи.

Данный проект был высоко оценен компетентным жюри и вызвал живой отклик аудитории!

Жерко Ирина, студентка лечебного факультета


 Поделитесь

«Будущее за тобой»
2 марта
«Будущее за тобой»
- экологический форум.
 
Жыві, наша Слова!
1 марта
Жыві, наша Слова!
Узнагароджванне пераможцаў і ўдзельнкаў Тыдня беларускай мовы і культуры.
 
«Актуальные формы и технологии творческого взаимодействия со студенческой молодежью»
1 марта
«Актуальные формы и технологии творческого взаимодействия со студенческой молодежью»
- научно-практическая конференция в Могилеве.
 
Віктарына «Мая краіна – Беларусь».
28 февраля
Віктарына «Мая краіна – Беларусь».
У рамках Тыдня беларускай мовы і культуры.
 
Фольк-театр «Мед.унi.ца»
28 февраля
Фольк-театр «Мед.унi.ца»
– на празднике весны.
 
Роднага слова краніся.
28 февраля
Роднага слова краніся.
Сустрэча студэнтаў і выкладчыкаў з часопісам «Маладосць».
 
В гости на Масленицу.
28 февраля
В гости на Масленицу.
Музей народной архитектуры и быта в деревне Озерцо.
 
Заседание клуба «Интернационалист»,
27 февраля
Заседание клуба «Интернационалист»,
посвященное Международному дню родного языка.
 

 