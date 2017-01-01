3

марта 2017 г.

«Минская смена: Лидер – 2016» - закрытия совместного проекта Минского городского исполнительного комитета и Академии управления при Президенте.

2 марта состоялась церемония закрытия совместного проекта Минского городского исполнительного комитета и Академии управления при Президенте Республики Беларусь «Минская смена: Лидер – 2016».

Проект стартовал весной 2016 года. Студенты столичных ВУЗов имели уникальную возможность раскрыть свои лидерские способности, повысить управленческую культуру и всесторонне развить профессионально-деловые качества.

После собеседования и двух отборочных этапов определились 30 студентов-представителей всех столичных ВУЗов. До финала дошли 12 авторских и коллективных молодежных социально значимых проектов, направленных на развитие города Минска в различных сферах.

В направлении «Здравоохранение» был представлен проект студентов 4-го курса нашего университета Жерко Ирины и Корсика Владислава (лечебный факультет), Яковлевой Елизаветы (педиатрический факультет) – «Улучшение качества оказания первой медицинской помощи путем формирования базовых знаний у детей школьного возраста».

Данный обучающий проект будет способствовать выявлению школьниками у окружающих людей ранних возможных симптомов угрожающих жизни состояний: инсульт, инфаркт миокарда, гипертонический криз, формированию психологической готовности прийти на помощь и навыкам оказания первой помощи.

Данный проект был высоко оценен компетентным жюри и вызвал живой отклик аудитории!

Жерко Ирина, студентка лечебного факультета

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