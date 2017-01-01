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2 марта 2017 г.

«Будущее за тобой» - экологический форум.

«Будущее за тобой»

 27-28 февраля на базе общежития №3 прошел экологический форум «Будущее за тобой». Форум осветил некоторые вопросы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности и сохранения положительных тенденций в состоянии окружающей среды, а также безопасного и организованного поведения.

В рамках форума была организована работа демонстрационных площадок, каждая из которых была оснащена просветительской литературой, буклетами. Студенты БГМУ встречали участников форума информацией о медицинских и экологических аспектах курения табака, об экологии питания и безопасности.

Также, в рамках форума прошли выступления преподавателей кафедр медико-профилактического факультета. Выступающие затронули в презентациях вопросы профилактики табакокурения, экологических аспектов бытовой химии. Вызвали интерес темы «Легендарные птицы Беларуси», «Экология счастья». Оригинальной формой подачи материала стал экологический кроссворд, с которым многие участники справились успешно, за что получили сладкие призы.

Во второй день форума студенческие команды всех общежитий университета приняли участие в экологической викторине. Проведение таких мероприятий помогает углубить знания в области охраны окружающей среды и природопользования, а также формировать экологическую культуру.

Победителям викторины вручили дипломы и призы, предоставленные профсоюзным комитетом студентов БГМУ, участники получили сертификаты.

В рамках форума состоялись творческие выступления.

Форум посетили более 100 студентов БГМУ разных факультетов, гостями форума также были обучающиеся из учреждений образования «Минский финансово-экономический колледж» и «Минский государственный технологический колледж».

 
 

Каждый участник получил буклет «Твой личный вклад в экологию» и памятку «Сбережем леса для потомков».

Благодарим всех организаторов и участников экологического форума «Будущее за тобой» за активную жизненную позицию, заинтересованность и творческий настрой!

Методист ОВРМ Чистая А.Е.


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