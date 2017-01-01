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1 марта 2017 г.

«Актуальные формы и технологии творческого взаимодействия со студенческой молодежью» - научно-практическая конференция в Могилеве.

«Актуальные формы и технологии творческого взаимодействия со студенческой молодежью»

22-23 февраля 2017 года в Могилеве в Белорусско-Российском университете прошла научно-практическая конференция «Актуальные формы и технологии творческого взаимодействия со студенческой молодежью». Конференция проводилась с целью обобщения и обмена инновационным опытом деятельности ВУЗов, определение принципов педагогического взаимодействия в сфере формирования духовно-нравственных ценностей современной молодежи.

Программа конференции включала пленарное заседание, работу секций, интерактивных площадок.

Наш университет на конференции в секции «Основные тенденции, подходы, методологии в формировании интеллектуально-творческого потенциала студентов» представили Мороз Виктор Викторович режиссер студенческого клуба и Римик Ольга Владимировна заместитель декана по воспитательной работе медико-профилактического факультета. Мороз В.В. выступил с докладом «Современные стратегии и практики развития студенческого творчества», а Римик О.В. с докладом на тему: Организация социокультурной деятельности на примере проекта «В мир большой культуры».

Программа конференции включала также выставки и интерактивные презентации «Студенчество через призму творчества», показательное мероприятие с участием коллективов-победителей республиканского фестиваля «АРТ-вакацыі», дискуссионную площадку по проблемам деятельности объединений по интересам и реализации инновационных проектов, открытую лекцию-диспут «Взаимосвязь современного искусства и молодежной культуры».

В рамках мероприятий конференции были теоретически изучены и методически определены подходы, технологии и формы развития интеллектуально-творческого потенциала, принципы педагогического взаимодействия в сфере формирования духовно-нравственных ценностей студенческой молодежи.

Зам. декана по воспитательной работе медико-профилактического факультета  Римик О.В.         


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