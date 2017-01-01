28

февраля 2017 г.

Фольк-театр «Мед.унi.ца» – на празднике весны.

Масленицу невозможно представить без песен, шумных гуляний, веселых игр. И, разумеется, без блинов и сжигания чучела Марены, после чего вскоре непременно придет весна с ее теплой погодой, нежной зеленью и теплым солнышком.

В прошедшую субботу в парке им. М.Павлова прошли праздничные гуляния «Масленица приглашает». Давно полюбившаяся традиция проводов зимы сопровождалась ароматом свежей выпечки, веселыми играми, сказочными персонажами и народными обрядами. А у тех, кто проголодался, была возможность отведать национальные белорусские блюда и, конечно, побаловать себя блинами.

Много различных творческих коллективов, артистов принимали участие в пятичасовой развлекательной программе. Желанным участником стал и коллектив студенческого клуба Белорусского государственного медицинского университета фольк-театра «Мед.унi.ца». Теплыми аплодисментами встречали ребят жители Московского района. Театрализованная программа «Мед.унi.цы» рассказала о главных этапах масленичной недели, её добрых обычаях. Наши студенты провели весёлые игры со зрителями, мастер-класс по народным танцам и многое другое. Выступление коллектива никого не оставило равнодушным!

«Участники нашего фольк-театра всегда с огромным желанием принимают участие в масленичных мероприятиях», - говорят руководители коллектива Слепцова Ирина Владимировна и Жук Александр Иванович.

Студенческий клуб

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