28

февраля 2017 г.

В гости на Масленицу. Музей народной архитектуры и быта в деревне Озерцо.

«Приезжай ко мне в гости, Масленица, на широк двор…» – так зазывали Масленицу в старые времена. А в наше время мы едем в места народных гуляний на самый древний славянский праздник.

25 февраля иностранные студенты нашего университета (в количестве 49 человек) с преподавателями кафедры белорусского и русского языков посетили Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта в деревне Озерцо и участвовали в веселом культурно-массовом мероприятии «Народный оупэн-эйр «Масленица». Праздник включал в себя 7 дней масленичной недели: и встречу Масленицы, и заигрыши, и лакомку, и тещины вечерки, и золовкины посиделки. Это один из самых любимых в народе праздников, потому что он живописен и весел.

На проводах зимы популярны различные конкурсы, забавы, потехи, игры, в которых с удовольствием приняли участие наши студенты.

Мы услышали выступления известных музыкальных коллективов; увидели уникальную выставку предметов, используемых для изготовления сыра и масла; белорусский народный кукольный театр «Батлейка»; теневую батлейку «Вертеп»; «Посещение бабки-повитухи» и др.

Ребята смогли приобрести лучшие сувениры от народных мастеров, попробовать блины, танцевали, целовались при всем честном народе, не вызывая при этом нареканий, ходили на ходулях, «брали» масленичный столб.

А еще мерились силой и ловкостью, а также еще раз убедились, что зима в Беларуси и удовольствие, и суровые сюрпризы погоды, потому что солнечное небо неоднократно и неожиданно затягивали темные тучи, которые несли февральскую вьюгу. Но наших студентов трудно было испугать, они продолжали танцевать.

Еще раз убедились, когда представляются какие-нибудь трудности, но есть надежда, что их удастся преодолеть, в народе говорят: «Ничего, перезимуем!».

Еще наши иностранные студенты познакомились с экспозицией музея.

А кульминационным и завершающим моментом праздника было сожжение Марены, вокруг которой водили хоровод.

Вот так отогнали зло, неведомую и нечистую силу – спутников зимы. По поверью, огонь помогает очиститься от грехов, снять болезни, порчу и сглаз. В то же время масленичный костер именует солнце, дает тепло, силу земле, урожай хлебов, трав, плодов, умножение скота.

Получили массу положительных эмоций, радовались и веселились со всем честным народом, совершили прекрасную прогулку на свежем воздухе и уже очень хорошо понимаем поговорку «Улыбается, как блин на Масленице».

Кафедра белорусского и русского языков

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