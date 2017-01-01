27

февраля 2017 г.

Заседание клуба «Интернационалист», посвященное Международному дню родного языка.

Учите, берегите речь родную,

Стихи слагайте, украшая жизнь!

Потомкам передайте речь живую,

Чтоб память о народе сохранить!

В рамках Недели белорусского языка и культуры в БГМУ на кафедре белорусского и русского языков состоялось заседание клуба «Интернационалист», посвященное Международному дню родного языка.

Открывая заседание Клуба, проректор по воспитательной работе БГМУ Маркауцан Павел Викторович сказал: «Введя в международный календарь День родного языка, ЮНЕСКО призвала страны разрабатывать, поддерживать и активизировать мероприятия, нацеленные на уважение и защиту всех языков, особенно языков, находящихся на грани исчезновения, так как исчезновение любого языка означает потерю частицы общечеловеческого наследия». Проректор поздравил всех присутствующих с Международным днём родного языка и пожелал иностранным студентам успехов в освоении русского языка.

Каждый год в рамках празднования Дня родного языка в разных странах проходят различные мероприятия, посвященные определенной теме и нацеленные на содействие уважению, а также на поощрение и защиту всех языков. Празднование Международного дня родного языка 2017 года посвящено теме «На пути к устойчивому будущему посредством многоязычного образования».

Наши студенты долго и тщательно готовились к этому празднику. Были выучены стихи на разных языках, пословицы и поговорки, нарисованы плакаты с высказываниями известных людей о своём родном языке, а также стихи белорусских поэтов.

С особым старанием студенты повторяли тему «Республика Беларусь», так как викторина «Знаете ли вы Беларусь?» была главной на заседании.

Международный день родного языка (International Mother Language Day) был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно 21 февраля для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты – участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

Родной язык - это одновременно и культура, и образ мыслей. Многообразие языков является огромным достоянием всего человеческого наследия, а их признание и уважение - является ключом к сохранению мира. Участники заседания клуба «Интернационалист» с большой любовью, теплотой и искренностью рассказывали о своих родных языках: арабском, персидском, литовском, испанском, туркменском, лезгинском и, конечно же, о русском и белорусском.

Как только участники викторины сдали свои работы, начался командный конкурс на лучший рисунок по ассоциации на словосочетание «родной язык».

Затем были конкурсы на знание пословиц, поговорок, крылатых выражений и скороговорок на русском языке, языке, который объединил всех иностранных студентов, обучающихся в БГМУ. Когда конкурсы закончились, Татьяна Ивановна Самуйлова, старший преподаватель кафедры белорусского и русского языков, познакомила иностранных учащихся с тайнами русского языка и заповедями речевого этикета.

После подведения итогов командного конкурса на лучший рисунок, где победила Дружба, студент из Польши Чон Али прочитал стихотворение белорусского поэта Максима Богдановича «Слуцкія ткачыхі» и прозвучала одноименная песня в исполнении Григория Колдуна.

Завершилось заседание Клуба, посвященное празднованию Международного дня родного языка, коллективным исполнением песни «Белая Русь» и фотографией на память об этом замечательном мероприятии, которое, мы надеемся, способствовало сплочению наших иностранных студентов в единую интернациональную семью. Знакомство и общение с молодыми людьми из разных стран, говорящими на разных языках, дает возможность студентам узнать о наших различиях, способно рассеять стереотипы, порождающие национальную рознь.

Праздник под названием «День родного языка» «особенно важен для тех, кто посвящен в проблему изучения родных языков и языков вообще», - сказала ректор Института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая. Она отметила, что цель этого праздника в том, чтобы напомнить людям, что есть языки родные, и у каждого человека такой язык единственный. Это язык, который передан нам с генетическим кодом, с воспитанием, с первыми словами. И в этот день отдается дань языку матери и национальным корням. По ее словам, несмотря на активные процессы глобализации, необходимо делать все возможное для сохранения родных языков, даже небольших, которые не стали языками глобального обмена.

Деятельность по распространению родного языка способствует не только лингвистическому разнообразию и многоязычию, но и более полному пониманию языковых и культурных традиций во всем мире, а также солидарности на основе понимания, терпимости и диалога.

Родной язык – твоя душа, твой мир, твой луч,

Люби его за то, что он могуч.

Язык твой – щит, твоё общенье

Не допусти к нему пренебреженья.

А сейчас читайте имена победителей викторины «Знаете ли вы Беларусь?»

Первое место:

Омейсс Рагид (Ливан), гр.6103

Второе место:

Китани Али (Палестина), гр.6103

Третье место:

Анналыева Махри(Туркменистан), гр.6101

Альдор Хассан(Ливан), гр.6103

Оразгельдиева Махым(Туркменистан), гр.6107

Все они студенты Медицинского факультета иностранных учащихся БГМУ.

Молодцы! Поздравляем!

Шарапа А.А. старший преподаватель кафедры белорусского и русского языков

Фото автора.

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