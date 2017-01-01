24

февраля 2017 г.

На защите Родины… Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отчества.

День защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь – праздник с богатой и в то же время непростой историей. С момента появления в календаре он несколько раз менял дату, название и символику. Лишь одно оставалось неизменным – содержание и уровень всенародной любви к нему.

С особым вниманием к празднику относятся в стенах Белорусского государственного медицинского университета. Со всей торжественностью и данью традициям 22 февраля в концертном зале университета прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отчества. Всех присутствующих с праздником поздравил первый проректор Сергей Владимирович Губкин.

В центре внимания в тот вечер по обыкновению был военно-медицинский факультет. В торжественной обстановке прошло награждение офицерского состава и курсантов факультета. С праздником поздравил и заместитель начальника военно-медицинского факультета по идеологической работе Сергей Евгеньевич Бабчук.

В его исполнении также прозвучало и стихотворение Евгения Евтушенко. Как дань памяти ушедшим защитникам Отечества, в рамках протокольной части концерта состоялось и возложение цветов.

Творческие подарки защитникам подготовили и университетские коллективы: СТЭМ «Эпидемия», интернациональный хор «Доминанта», эстрадное объединение «ХамелеON». С премьерными номерами на сцену вышли фольк-театр «Мед.унi.ца», студия эстрадного танца «Элеганс» и хореографический коллектив «In a motion», а также НБ «Панацея» и ансамбль скрипачей «Perpetuum mobile».

«Концертную программу мы постарались выдержать в лучших традициях государственных праздников, – рассказывает режиссер мероприятия Инна Затула. – Поэтому в нее вошли яркие, насыщенные, но в то же время достаточно сдержанные и классические номера».

Подтверждением слов режиссера и достойным финальным аккордом концерта стало исполнение курсантами гимна военно-медицинского факультета.

Инна Затула, руководитель эстрадного объединения «ХамелеON»,

фото: Дмитрий Зеленковский

Поделитесь