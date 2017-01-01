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23 февраля 2017 г.

«Афон-Микровизантия» - фотовыставка, посвященная 1000-летию русского монашества на Святой Горе.

«Афон-Микровизантия»

22 февраля в Белорусском государственном медицинском университете состоялось открытие фотовыставки «Афон-Микровизантия». Экспозиция, посвященная 1000-летию русского монашества на Святой Горе, представлена более 50-и работами настоятеля Петро-Павловского храма г. Шяуляй (Литва) протоиерея Олега Штельмана, сделанными во время трех паломнических поездок.

На фотографиях представлена живописная природа Афона, древняя и величественная архитектура монастырских строений, отражение поиска духовного пути человека.    

Святой Горой Афон называется восточная часть греческого полуострова Халкидики, омываемая водами Эгейского моря. Он имеет длину 57 км, ширину от 8 до 12 км и занимает площадь в 332 кв. км. Это удивительное место, где расположилась уникальная монашеская республика. Здесь из поколения в поколение переходят духовные традиции православия, которые веками бережно хранятся монахами уже более тысячи лет.

Протоиерей Олег – литовский священник с белорусскими корнями. Путешествия по святым местам вдохновляют отца Олега на творческую работу. В нынешнем году батюшка, известный как автор и исполнитель духовной песни, был отмечен литературной премией «Наследие».

После торжественного открытия выставки в общежитии №10 состоялся поэтический вечер отца Олега, где были представлены его авторские музыкальные номера, а также рассказы о паломническом пути по святой горе Афон.

Майя Супрун, врач-интерн.


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