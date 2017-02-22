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23 февраля 2017 г.

Безопасная миграция. Предупреждение торговли людьми.

Безопасная миграция.

22.02.2017 в общежитии № 10 состоялась информационная встреча студентов с представителем международного общественного объединения «Гендерные перспективы» Борисевич Оксаной Петровной, которая рассказала студентам о деятельности по безопасной миграции и профилактике торговли людьми в Республике Беларусь.

Оксана Петровна подробно осветила вопросы трудоустройства за рубежом и выезда за границу с целью создания семьи. Обратила внимание обучающихся на статистику преступлений, связанных с трудовой и сексуальной эксплуатацией, а также на необходимость быть достаточно информированным, чтобы до минимума снизить риск попадания в сети торговцев людьми.

В заключении Борисевич О.П. ответила на вопросы студентов и предложила обращаться за бесплатными консультациями по безопасному пребыванию за границей на инфолинию, которую администрируют МОО «Гендерные перспективы» https://www.genderperspectives.by/o-nas/missiya-i-printsipy и ОО «Клуб деловых женщин».

Будаева Л.Р., педагог социальный ОВРМ


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