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20 февраля 2017 г.

Проект «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра!» Семинар в Белорусской государственной академии музыки.

Проект «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра!»

Студенты-волонтеры учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» подключились к реализации проекта «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра!».

Данный проект выполняется совместно с  ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья» и направлен на профилактику основных инфекционных заболеваний, формирование мотивации на здоровый образ жизни, а также воспитание ответственности за свое здоровье.   

Цель проекта: объединение усилий Министерства здравоохранения и Министерства образования в формировании у студентов приоритета ценности здорового образа жизни с использованием форм профилактической работы.

16.02.2017 г. студенты 4-го курса медико-профилактического факультета Халилов Арсений и Сарапина Елизавета провели совместный семинар с куратором проекта врачом-гигиенистом Ремизевич В.К. на базе учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки» по теме: «Не шепотом, а вслух…» по профилактике инфекций, передающихся половым путем.   

Для будущих медиков участие в подобных проектах позволяет формировать профессиональные компетенции специалиста и оказывать профилактическую помощь людям.

Зам. декана по воспитательной работе медико-профилактического факультета Римик О.В.  


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