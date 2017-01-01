20

февраля 2017 г.

Психологическое сопровождение иностранных обучающихся. Адаптация к условиям обучения в медицинском университете.

Современное образование развивается в условиях межкультурного диалога и психологическое сопровождение иностранных обучающихся способно смягчить возникающие сложности адаптации к условиям обучения в медицинском университете.

Важным условием успешной социокультурной адаптации к новой образовательной среде можно считать организацию межличностного взаимодействия и взаимопонимания между представителями разных культур в учебных группах, а также включение иностранного студента в практическую межкультурную коммуникативную деятельность. Так, в 1-м семестре на кафедрах прошли встречи и занятия с элементами психологического тренинга с педагогом-психологом Данченко Натальей Геннадьевной.

Занятие с элементами тренинга «Принципы толерантного поведения» по межкультурной коммуникации для студентов 1-го курса медицинского факультета иностранных учащихся прошло на кафедре белорусского и русского языков. Занятие было посвящено общению представителей разных культур с целью расширения представлений об особенностях толерантной личности и развитию навыков общения. Студенты говорили о том, как важно уметь принимать другого человека, который может отличаться по характеру, национальности и культуре.

Иностранным студентам 2-го курса на занятии «Золотые ключи общения» было предложено несколько упражнений, направленных на формирование умений и навыков установления межличностных контактов, а также на соблюдение правил этикета, основанных на уважении и доброжелательности. Наиболее необходимыми и важными для эффективного общения являются: интонация, манеры, такт, доброжелательность, уважение и интерес к личности собеседника.

На кафедре биологической химии на занятии с элементами тренинга «Искусство понимать друг друга» студенты 2-го курса выполняли упражнения на развитие чувства эмпатии, внимания к себе и доверия к окружающим, получали позитивную обратную связь, развивали навыки невербальной коммуникации.

На кафедре латинского языка прошло занятие с элементами тренинга «Если с другом вышел в путь» с целью формирования коллективных ценностей группы, помощь в адаптации студентов-первокурсников. Для повышения уверенности в себе студенты выполнили упражнения психолога: «Оригинальное знакомство», «Рисование по кругу» и др.

Иностранные обучающиеся, проживающие в общежитии №5, приняли участие в занятии «Традиции гостеприимства туркменского народа», отвечали на вопросы об истории, обычаях и традиции народа. Это умение принимать гостей словами «Хош гелдиниз!», традиционное почтение старших, трепетное отношение к соли и к хлебу, и, конечно же, несколько слов о зеленом чае.

В период зимней сессии проведены практические занятия с иностранными студентами по профилактике экзаменационного стресса, перенапряжения во время подготовки к экзаменам.

Данченко Наталья Геннадьевна, педагог-психолог сектора социально-педагогической и психологической работы

Поделитесь