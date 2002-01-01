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17 февраля 2017 г.

15 февраля – студенческий праздник в БГМУ.

15 февраля – студенческий праздник

Зажигательная дискотека в честь дня всех Влюбленных  отгремела 15 февраля в главном корпусе университета! 

Первичными организациями ОО БРСМ БГМУ и Академии МВД, а также творческими коллективами студенческого клуба для студентов было подготовлено много подарков и сюрпризов. Весь вечер на площадке работали профессиональный ведущий Денис Ковалев и DJ Невский.

Атмосфера праздника была наполнена весельем, счастьем и любовью. Курсанты Академии МВД, приглашенные на дискотеку, внесли разнообразие и отлично повеселились, объединившись на танцполе со студентами нашего университета.

В течение всего вечера на сцене выступали инструментальные группы студенческого клуба БГМУ. Начало положила вокально-инструментальная группа «Ars Medica Band» – ребята выступали впервые в этом составе.

Затем эстафету принял кавер-бэнд «Безымянная звезда» военно-медицинского факультета, который просто «взорвал» зал.

Кавер-бэнд «ТрыВIA» от педиатрического факультета и наши гости вокально-инструментальная группа «Paint the future black» поразили разнообразием жанров. Ребята порадовали нас знаменитыми хитами и песнями собственного сочинения. Очаровательные вокалистки Дарья Гук, Ольга Сечко, Янина Пережогина и Ольга Боровская удивили всех своим прекрасным исполнением любимых хитов.

На дискотеке прошло награждение участников двух, объявленных ранее, конкурсов. Три финалистки разделили места в фотоконкурсе на самое оригинальное «Признание в любви…» Ими стали: Подгайская Диана, Подварская Диана и Глинская Елена.  Свои заслуженные награды получили и победители акции БРСМ "Беларуская валянцiнка - 2017".

Выражаем надежду, что студенческие дискотеки станут доброй традицией и хорошим поводом проявить свои таланты, найти новых друзей и единомышленников!

Выражаем благодарность спонсорам мероприятия ПО ОО БРСМ БГМУ и Академии МВД. Праздник поспособствовал укреплению студенческого братства и дружественных связей с другими учебными заведениями.

Студенческий клуб


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