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15 февраля 2017 г.

«Мисс БГМУ – 2017». Первый отборочный тур.

«Мисс БГМУ – 2017».

В нашем университете уже более месяца проходит конкурс грации и артистического мастерства «Мисс БГМУ-2017». За это время 19 участниц прошли все этапы отборочного тура. В него были включены: заполнение анкет участниц конкурса, знакомство и представление девушек перед компетентным жюри, профессиональная студийная фотосессия, ежедневные непростые репетиции, занятия с профессионалами из Национальной школы красоты…. И ожидание результатов интернет-голосования. Все позади! А впереди финал, в котором примут участие 10 девушек.

Имена прошедших в финал конкурсанток, были объявлены в торжественной обстановке 14 февраля в фойе учебного корпуса № 1. После грациозного и впечатляющего дефиле проректор по воспитательной работе Павел Викторович Маркауцан произнес имена финалисток конкурса грации и артистического мастерства «Мисс БГМУ-2017».

Ими стали: Авдей Надежда, Грицова Анна, Прокопцова Валентина, Пережогина Янина,Урбан Екатерина, Мяделец Анна, Новикова Екатерина, Зоригтбаатар Сара, Лыкова Анастасия, Верещако Екатерина.

 
 

Впереди у девушек сложные недели подготовки к финальному шоу, которое состоится 2 марта в актовом зале в 17.00.  Пожелаем им успеха, удачи и победы! А красавиц, не прошедших в финал, поблагодарить за участие, смелость и достойное выступление. Пожелаем им дальнейших успехов и не останавливаться на достигнутом.

Оргкомитет конкурса благодарит Национальную школу красоты за предоставленную возможность и помощь в подготовке девушек к конкурсу; профком студентов за предоставленные подарки и ПО ОО БРСМ за сладкие призы.

Студенческий клуб


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