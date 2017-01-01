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15 февраля 2017 г.

День любви, день дружбы – второй студенческий фестиваль национальных культур.

День любви, день дружбы

14 февраля – праздник всех влюбленных. Грустная, уходящая в историю легенда о любви не оставляет равнодушными сердца многих поколений... Легенда живет. Праздник почитается людьми любого возраста.

В этот февральский день, уже традиционно, среди молодежи, проживающей в жилом комплексе студенческой деревни, состоялся второй студенческий фестиваль национальных культур «В кругу друзей». В фестивале участвовали шесть общежитий, каждое из которых представляло свою страну. Студенты БГМУ, проживающие в общежитии № 10, знакомили всех присутствующих с самобытной культурой Беларуси.

Программа фестиваля была насыщенной: просмотр видеороликов по приготовлению национального блюда, проведение свадебного обряда, гала- концерт и, конечно же, угощение национальными блюдами в красиво оформленной национальной гостиной. Все, что происходило на сцене в актовом зале, было необычным, интересным для всех присутствующих.

Презентация белорусской национальной кухни 2017

Участники фестиваля, студенты из разных стран, ярко и колоритно демонстрировали фрагменты обычаев, традиций, присущих своей национальности.

Студенты общежития № 10 инсценировали свадебный обряд – встреча молодых. Встреча с караваем, с хлебом и солью, благословление молодых, ритуал с рушником, угощение «горкай», медом, – все происходило на глазах у зрителей. Ярко, зажигательно, в сопровождении фольклорного ансамбля «Медуница», зрители увидели очень веселую свадьбу. Белорусская гостиная была наполнена «народными прыладами», изделиями народно-прикладного творчества, а угощали здесь блинами и киселем.

На завершающем гала-концерте звучали мелодии, так полюбившиеся своему народу. Все участники фестиваля были поощрены: им вручены памятные дипломы и вкусные пироги.

Воспитатели общежития № 10


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