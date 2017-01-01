13

февраля 2017 г.

Отчет секретаря «БРСМ» «БГМУ» за 2016 год.

Девятого февраля, в рамках расширенного заседания Комитета, гостями и активистами был заслушан отчет секретаря первичной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» с правами районного Комитета учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» Туровец Ольги Владимировны о деятельности ПО ОО «БРСМ» с правами РК УО «БГМУ» в 2016 году. На открытом заседании также присутствовали лидер Минской городской организации ОО «БРСМ» Клишевич Сергей Михайлович и проректор по воспитательной работе Маркауцан Павел Викторович.

Первичная организация в 2016 году проводила целенаправленную работу по формированию у молодежи гражданских и патриотических качеств, политической культуры, активной гражданской позиции, по сохранению и приумножению традиций белорусского народа.

В отчете Туровец О.В. были представлены результаты работы организации по 7 основным направлениям деятельности:

организационно-кадровая работа; гражданско-патриотическое воспитание молодежи; вторичная занятость студентов; культурно-массовая деятельность; молодежные отряды охраны правопорядка; работа в Интернет-пространстве; волонтерское движение «Доброе сердце».

А также был рекомендован проект решения на 2017 год.

В прениях по докладу выступили лидер МГО ОО «БРСМ» Клишевич Сергей Михайлович, проректор по воспитательной работе Маркауцан Павел Викторович, члены Комитета первичной организации - Осипук София Васильевна и Тибец Илья Олегович. Также было предложено считать работу первичной организации ОО «БРСМ» университета за 2016 год удовлетворительной. Работа по всем 7-ми направлениям проведена на высоком уровне и положительно отмечена Минской городской организацией и Центральным комитетом ОО «БРСМ». В ходе импровизированного диалога были предложены новые идеи для совершенствования работы организации.

По завершению данного заседания, активисты, которые наиболее ярко проявили себя в общественной деятельности в 2016 году, были награждены дипломами, грамотами и памятными подарками.

ПО ОО БРСМ БГМУ

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