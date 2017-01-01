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13 февраля 2017 г.

Отчет секретаря «БРСМ» «БГМУ» за 2016 год.

Отчет секретаря «БРСМ» «БГМУ»

Девятого февраля, в рамках расширенного заседания Комитета, гостями и активистами был заслушан отчет секретаря первичной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» с правами районного Комитета учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» Туровец Ольги Владимировны о деятельности ПО  ОО «БРСМ» с правами РК УО «БГМУ» в 2016 году. На открытом заседании также присутствовали  лидер Минской городской организации ОО «БРСМ» Клишевич Сергей Михайлович и проректор по воспитательной  работе Маркауцан Павел Викторович.

Первичная организация в 2016 году проводила целенаправленную работу по формированию у молодежи гражданских и патриотических качеств, политической культуры, активной гражданской позиции, по сохранению и приумножению традиций белорусского народа.

В отчете Туровец О.В. были представлены результаты работы организации по 7 основным направлениям деятельности:

  1. организационно-кадровая работа;
  2. гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
  3. вторичная занятость студентов;
  4. культурно-массовая деятельность;
  5. молодежные отряды охраны правопорядка;
  6. работа в Интернет-пространстве;
  7. волонтерское движение «Доброе сердце».

А также был рекомендован  проект решения на 2017 год.

В прениях по докладу выступили лидер МГО ОО «БРСМ» Клишевич Сергей Михайлович, проректор по воспитательной работе Маркауцан Павел Викторович, члены Комитета первичной организации -  Осипук София Васильевна и Тибец Илья Олегович. Также было предложено считать работу первичной организации ОО «БРСМ» университета за 2016 год  удовлетворительной. Работа по всем 7-ми направлениям проведена на высоком уровне и положительно отмечена Минской городской организацией и Центральным комитетом ОО «БРСМ». В ходе импровизированного диалога были предложены новые идеи для совершенствования работы организации.

По завершению  данного заседания,  активисты, которые наиболее ярко проявили себя в общественной деятельности в  2016 году, были награждены дипломами, грамотами и памятными подарками.

ПО ОО БРСМ БГМУ


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