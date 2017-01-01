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6 февраля 2017 г.

Награждение призеров Фестиваля народного творчества «Сузор’е» - февраль 2017г.

Награждение призеров Фестиваля народного творчества «Сузор’е»

На базе ГУ «Детская хореографическая школа искусств №1 г.Минска 1 февраля состоялось торжественное вручение почетных наград призерам фестиваля народного творчества «Сузор’е»,  проходивший в прошлом году.

Диплом III степени получил коллектив студенческого клуба СТЭМ «БИОЛАКТ», руководитель Гайдук А.С.

Дипломом  лауреата 1 этапа фестиваля награжден коллектив СТЭМ «Эпидемия», руководитель Самуйлик А.А.

 
 
 

Примечательно, что очередной фестиваль, проводящий раз в 4 года, пришелся на 2016 год, объявленный в Беларуси Годом культуры. Для участия в Фестивале было подано более 200 заявок от трудовых коллективов и учреждений образования Московского района г.Минска. В числе участников были творческие коллективы студенческого клуба БГМУ: СТЭМ «Эпидемия», СТЭМ «Биолакт», фольклорный театр «Мед.ўні.ца», Эстрадное объединение «ХамелеON».

По итогам двух отборочных туров на городском этапе – гала-концерте фестиваля «Таямніцы творчай душы» - наш университет представлял СТЭМ «Биолакт» с тремя творческими номерами: световое шоу «Зоркі мастацтва», театр теней «Орфей и Эвридика», хореографическая композиция «Иллюзия надежд».

 

Жюри в составе главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома, ГУ «Минскконцерт», БГУКИ и возглавляемое профессором кафедры народно-песенного творчества Белорусского государственного университета культуры и искусств Владимиром Зеневичем, отметили высокий уровень подготовки участников и широкий репертуар представленных номеров творческого коллектива студентов. 

Филиповец Т.Н. заведующий студенческим клубом


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