6

февраля 2017 г.

Полоцк – Молодежная столица Республики Беларусь 2017 г. Республиканский форум «Вместе мы – Беларусь!»

Полоцк по итогам республиканского конкурса был выбран молодежной столицей Беларуси, всего в нем участвовали 11 городов страны. По инициативе Министерства образования Республики Беларусь конкурс «Молодежная столица Беларуси» проводится с целью создания комфортной среды для самореализации молодежи, выявления новых идей и осуществления инновационных программ, связанных с участием молодых граждан в политической, экономической и культурной жизни нашего общества.

В этом статусе Полоцк, который, кстати, является географическим центром Европы, будет находиться целый год. Символический ключ от новых молодежных проектов и инициатив председателю Полоцкого районного исполнительного комитета Николаю Николаевичу Шевчуку передал заместитель Министра образования Республики Беларусь Виктор Викторович Якжик. В 2016 г. первой молодежной столицей был город Барановичи.

Полоцк – один из самых древних городов нашей страны, в этом году ему исполняется 1155 лет. Полоцкое княжество в XI-XII вв. являлось одним из самых высокоразвитых экономических и культурных центров Европы и длительное время оставалось независимым от Киевской державы. Полоцкая земля дала нашей стране яркий светоч в образе Евфросинии Полоцкой, которая кроме высокой духовной жизни проводила и огромную просветительскую работу.

На новом витке истории Полоцк и Новополоцк – промышленные, научные и культурные динамически развивающиеся города Беларуси.

2-3 февраля в рамках «Полоцк – Молодежная столица Республики Беларусь 2017» проходил республиканский форум «Вместе мы – Беларусь!», в котором участвовали студенты и преподаватели более чем с 50-ти ВУЗов нашей страны, а также зарубежные гости. Белорусский государственный медицинский университет представляли проректор по воспитательной работе Павел Викторович Маркауцан и студенты – Павел Решетник, Светлана Михайлова, Кристина Кислякова.

Ребята принимали активное участие в дискуссионных площадках: «Современные формы занятости: предпринимательская деятельность, студенческие отряды, волонтерство» и «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра», флэшмобе «Универ.Моладзь.Live».

Ребята также участвовали в открытом диалоге с Якубович Татьяной Романовной – заместителем председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Пшеничной Натальей Ивановной – начальником Управления по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь и Клишевичем Сергеем Михайловичем – вторым секретарем ЦК ОО «БРСМ».

Вечером состоялся праздничный концерт с участием белорусского певца Саши Немо и танцевальный форум-движение «PARTYкропкаBY».

На следующий день была организована экскурсия по Полоцку с посещением Софийского собора, где состоялся небольшой концерт органной музыки, и Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.

Студенты также ознакомились с достижениями и деятельностью Полоцкого государственного университета. Особый интерес вызвала та часть университета, которая находится в здании бывшего Полоцкого коллегиума: ребята увидели реконструкцию проекта Габриэля Грубера «Механическая голова» и даже могли с ней «пообщаться», посетили арт-галерею, во внутреннем дворике увидели музыкальные часы с академическим шествием исторических героев…

В завершении состоялось подведение итогов форума и совместное фото на память. Форум получился очень насыщенным и интересным, особенно ценно неформальное общение, многие ребята успели подружиться друг с другом.

Хочется выразить особую признательность руководству Полоцкого государственного университета за прекрасную организацию данного мероприятия и четкую работу студентов-волонтеров!

Проректор по воспитательной работе П.В.Маркауцан

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