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26 января 2017 г.

Активный отдых – залог здоровья и хорошего настроения! Каникулы иностранных обучающихся БГМУ.

Активный отдых – залог здоровья и хорошего настроения!

Каникулы для студентов – это не только время отдохнуть и выспаться после сложной сессии, но и набраться сил для предстоящей далее учебы.

Чтобы это время прошло с пользой, для иностранных студентов, проживающих в общежитиях №№5, 6 и 7, запланирована насыщенная программа.

В спортивном зале БГМУ уже прошли соревнования по мини-футболу. Ребята из Туркменистана, Казахстана, Ирана, Иордании и Палестины получили не только удовольствие от игры, но были награждены кубками и почетными грамотами.

Приятным и запоминающимся для наших студентов стало посещение ледового дворца. Некоторые из ребят впервые встали на коньки и, конечно,  без падений не обошлось, но дружеская поддержка и позитивный настрой сделали свое дело – к концу мероприятия будущие врачи научились не только стоять на коньках, но и набирать небольшую скорость.

Впереди – стрелковый спорт и шахматы! Скучно не будет! Удачи всем!

Воспитатели  общежитий №№5, 6, 7


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