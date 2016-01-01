23

января 2017 г.

Волонтёрское движение «Доброе сердце» БРСМ БГМУ.

В соответствии с решением 42 съезда Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» одним из приоритетных направлений молодежных организаций на 2015-2017 гг. является всестороннее развитие волонтерского движения – «Доброе сердце».

ПО ОО «БРСМ» с правами РК УО «БГМУ» в 2016 году было создано 3 волонтёрских отряда, которые активно функционируют на данных момент:

1. Отряд «Доброе сердце», командиром которого является студентка педиатрического факультета Волчанина Оксана, состав отряда составляет 20 человек. Основной вид деятельности – посещение детских домов, а также участие в республиканских и городских акциях и проектах: «Мы выбираем помощь пожилым людям», «Все краски жизни для тебя», «День защиты детей с БРСМ» и «Чудеса на Рождество».

2. Отряд «Добрые сердца», командиром которого является студентка лечебного факультета Сац Виктория. В состав отряда входят 10 человек, которые оказывают помощь по уходу за больными в социально-реабилитационном центре «Элиос» на базе Дома милосердия города Минска.

3. Отряд «Я-Волонтёр», командиром которого является студент лечебного факультета Фроленко Дмитрий (состав – 10 человек). Участники отряда проводят трудовые акции, направленные на благоустройство и восстановление церквей, соборов, а также организовывают конференции, открытые диалоги, презентуют видеоролики.

Отряд «Я-Волонтёр» принимает активное участие в республиканских проектах: «Молодежь–за чистоту городов и сел», «Стань лучше – сделай город чище», «Восстановление святынь Беларуси».





Участники волонтёрского движения получают возможность реализовать себя с новой стороны, проявить свои таланты и способности. Помимо помощи всем, кто в ней нуждается, волонтеры «Доброго сердца», совместно с деканатами факультетов, занимаются просветительской работой по формированию ЗОЖ, профилактике негативного влияния вредных привычек среди детей и подростков, а также продвигают идеи добра и благотворительности.

Выражаем огромную благодарность администрации университета за помощь и поддержку в организации работы волонтёрского движения «Доброе сердце» БРСМ БГМУ .

ПО ОО БРСМ БГМУ

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