23

января 2017 г.

Студент БГМУ Насыров Аят – призер VI Международного фестиваля дружбы!

В шестой раз Московский государственный университет им. Ломоносова пригласил студентов, магистрантов, аспирантов, стажеров, изучающих русский язык как иностранный или неродной, принять участие в Международном онлайн-фестивале дружбы. На этот раз мероприятие проходило под девизом «Любовь к кино, любовь к России» и было посвящено Году российского кино. Оргкомитету Фестиваля, который, к слову, возглавляет ректор Московского государственного университета академик В.А. Садовничий, пришлось много потрудиться, чтобы назвать победителей: только в заключительном этапе творческого состязания принимали участие представители 36 стран мира из более 120 вузов! Белорусскую методическую школу РКИ представляли иностранные студенты двух университетов: БГМУ и БНТУ.

Традиционно Фестиваль проводился в два этапа: отборочный и заключительный. В рамках отборочного тура каждый из вузов-участников самостоятельно организовывал конкурс творческих работ (сочинений), выбирал победителей и направлял их работы в Оргкомитет Фестиваля. Прошел такой конкурс и в БГМУ на кафедре белорусского и русского языков. В нём приняли участие представители 10 стран. Лучшие работы были отправлены в Москву.

Заключительный этап проходил в режиме онлайн и представлял собой парад-презентацию участников под названием «Учитесь, мечтайте, снимайте кино!». Участие в заключительном этапе предполагало выступление в одной из четырёх номинаций:

«Сам себе режиссёр»: видеофильм с экранизацией эпизода из русской литературы. Искусство ремейка: известный фрагмент из российского кино в новой интерпретации. Исполнение знаменитой песни / мелодии из российского кинофильма. Инсценировка известного эпизода из российского кинофильма.

Для того чтобы принять участие в заключительном этапе фестиваля, победители отборочного тура должны были прислать в Оргкомитет видеозапись своего выступления.

В день проведения финала Фестиваля, 19 января, в аудитории N2 главного корпуса БГМУ собрались иностранные студенты – победители первого тура и преподаватели кафедры белорусского и русского языков, дружно пришедшие «болеть» за своих учеников. Поддерживал команду БГМУ в решающий момент и первый проректор университета С.В. Губкин. Яркое шоу, талантливые участники, объединенные любовью к русскому языку, напутственные слова преподавателей и дипломатов – безусловно, Фестиваль дружбы удался и запомнился! Но главную интригу организаторы хранили долго: имена победителей были опубликованы на сайте МГУ только к вечеру субботы, 21 января.

Мы рады сообщить, что призером VI Фестиваля дружбы «Любовь к кино, любовь к России» стал студент группы 6206 2 курса МФИУ нашего университета Аят Насыров (Казахстан). К участию в конкурсе Аята подготовила старший преподаватель кафедры белорусского и русского языков Алла Анатольевна Шарапа. Отметим, что дуэт высокого профессионализма А.А. Шарапа и способностей А. Насырова принесли уже немало наград родной alma mater. В прошлом году Аят также участвовал в Фестивале дружбы и был награжден дипломом и подарком, а в ноябре 2016 года он стал победителем конкурса чтецов, проведенного в рамках культурно-образовательного проекта «Прикоснемся к М.Ф. Достоевскому: читаем, смотрим, размышляем…», посвященного 195-летию со дня рождения великого писателя.

Тот факт, что 12 иностранных студентов БГМУ были приглашены организаторами к участию в финале VI Фестиваля дружбы, и второй по счету диплом этого престижного Международного форума в копилке наград университета красноречиво свидетельствуют, что преподавателями кафедры белорусского и русского языков на высоком методическом уровне проводится не только обучение русскому языку, но и воспитательная работа с иностранными учащимися, много сил и времени уделяется развитию их творческих способностей, знакомству с белорусской и русской культурами, формированию чувства уважения и любви к Беларуси, медицинскому университету, изучаемому языку.

Юлия Куровская, пресс-секретарь ФПОДП

Фото Дмитрия Зеленковского

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