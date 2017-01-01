21

января 2017 г.

Воспитательная работа с иностранными обучающимися.

Воспитательная работа с иностранными обучающимися призвана облегчить их адаптацию в новой социально-культурной среде, способствует всестороннему развитию и раскрытию творческого потенциала личности, направлена на создание благоприятного климата в студенческой среде университета.

В настоящее время в УО «БГМУ» обучается более 1600 граждан зарубежных стран. В связи с этим появляется необходимость коррекции деятельности и взаимодействия структурных подразделений, преподавателей кафедр, студенческого актива, воспитателей интернациональных общежитий. Вопросу воспитательной работы с иностранными обучающимися был посвящен круглый стол с участием ректора университета А.В. Сикорского. В ходе обсуждения были затронуты многие вопросы: правовые и бытовые проблемы студентов, профилактики асоциальных явлений; организация досуга и отдыха, а также рассмотрены предложения самих иностранных обучающихся.

Подводя итоги работы круглого стола, присутствующие подчеркнули, что только совместные усилия всех участников образовательного процесса могут привести к взаимопониманию между обучающимися, принадлежащими к разным национальным культурам, и с этой целью шире использовать работу Землячеств, привлекая последних также к досуговым и спортивным мероприятиям.

Начальник ОВРМ Кибик Н.А.

Фото Д. Зеленковский

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