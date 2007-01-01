12

января 2017 г.

4-й корпус Белорусского государственного медицинского университета – объект историко-культурной ценности Республики Беларусь.

11 января 2017 года с участием руководства и сотрудников Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, а также Белорусского государственного медицинского университета и Белорусского государственного университета состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь 95-летия основания Минской региональной таможни. Данная мемориальная доска была установлена на центральном фасаде 4-го учебного корпуса Белорусского государственного медицинского университета по ул. Ленинградская, 6.

Согласно архивным данным, здание было построено в 1901 г. за деньги купца Муши Мойшевича Уфленда, имело 2 этажа и значилось по улице Петербургской. На первом этаже размещались службы отделения Либава-Роменской железной дороге, на втором – жилые квартиры.

В 1917 г. здание занимали Северо-Западный областной комитет РСДРП и Минский совет рабочих и крестьянских депутатов и редакция газеты «Звязда».

С 1922 по 1928 гг. располагались руководство и соответствующие службы западного таможенного округа (таможня) БССР, которая в ходе исторических изменений и реорганизаций в сентябре 1991 г. была преобразована в Государственный таможенный комитет Республики Беларусь.

В середине 30-х годов XX века была проведена реконструкция данного объекта и надстроены ещё два этажа. Во время Великой отечественной войны здание было частично повреждено. В 1945-1947 гг. последовала повторная реконструкция, и здание обрело ныне существующий вид.

Согласно имеющимся бухгалтерским документам, в октябре 1947 г. здание было передано Минскому государственному медицинскому институту. В настоящее время в нем размещаются кафедры радиационной медицины и экологии, общественного здоровья и здравоохранения, судебной медицины и редакционно-издательский отдел.

Постановлением Совета министров Республики Беларусь №578 от 14 мая 2007 г. здание 4-го учебного корпуса по ул. Ленинградской, 6 занесено в Список объектов историко-культурной ценности нашей страны.

Проректор по административно-хозяйственной части А.А.Соколов

Проектор по воспитательной работе П.В.Маркауцан

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