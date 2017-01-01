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10 января 2017 г.

Фотоконкурс «Путешествие по Беларуси» – итоги подведены.

Фотоконкурс «Путешествие по Беларуси»

В завершение года культуры студенты БГМУ, проживающие в общежитиях, приняли участие в виртуальном фотоконкурсе «Путешествие по Беларуси», проходившем в сообществе «Психологическая служба БГМУ» в социальной сети ВКонтакте. Фотоконкурс имел цель привлечь внимание молодежи к культурному  и историческому наследию, живописной природе Беларуси, ее достижениям. В конкурсе участвовали фотографии, сделанные студентами в разных уголках нашей страны. Ребята представили 52 снимка. Иностранные студенты приняли активное участие в конкурсе, присылая снимки живописной белорусской природы, исторических и архитектурных памятников, что подтверждает позитивное и уважительное отношение к Республике Беларусь и желание узнать о нашей стране как можно больше.

Среди общежитий лидером оказалось 7-е общежитие, представившее наибольшее количество фотографий – 18 снимков.

Победителями конкурса стали студенты, чьи фотографии набрали наибольшее количество голосов-«лайков»:

I место – фотография «Свобода» (835 голосов), автор – студентка 1 курса лечебного факультета Керножицкая Александра, проживающая в общежитии № 6

II место – фотография «Экскурсия в Национальную библиотеку Беларуси» (601 голос), автор – студент 1 курса медицинского факультета иностранных учащихся Ачылов Бабаджан, проживающий в общежитии №7

III место – фотография «Беларускія матывы» (265 голосов), автор – студентка 5 курса лечебного факультета Минич Ксения, проживающая в общежитии №10

IVместо – фотография «Экскурсия в Хатынь» (166 голосов), автор – студент 1 курса медицинского факультета иностранных учащихся Ачылов Бабаджан, проживающий в общежитии №7

V место – фотография «За грибами вдоль реки Удры» (108 голосов), автор – студент 2 курса медицинского факультета иностранных учащихся, Элайан Абу Халава, проживающий в общежитии №7

Поздравляем победителей и благодарим всех студентов, принявших активное участие в фотоконкурсе «Путешествие по Беларуси».

Отдел воспитательной работы с молодежью


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