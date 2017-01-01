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10 января 2017 г.

Карнавал желаний. Праздничные мероприятия от профсоюзного комитета сотрудников.

Карнавал желаний.

Новогодний праздник - самый любимый и волшебный для детей и взрослых. Каких только чудес не встретишь! Вот и в этом году мир, полный чудес, раскрылся вокруг большой, нарядной, пушистой ёлки.

Главный организатор праздничных мероприятий - профсоюзный комитет работников УО «БГМУ» при активном содействии коллектива студенческого клуба.

Профсоюзный комитет пригасил детей и внуков сотрудников университета на настоящую новогоднюю сказку. Сказочное представление «Карнавал желаний» прошло 8 января в актовом зале университета. Пригласительным билетом стал карнавальный костюм каждого ребенка, пришедшего на праздник. Среди них можно было увидеть мушкетера, волчонка, белочку, снежинку и многих других. 

Интересный сюжет с волшебными превращениями, Дедом Морозом, Снегурочкой, капризной Королевой, злой Колдуньей и множеством потрясающих снежинок подарили детям профессиональные артисты из Белгосфилармонии. Продолжение праздника сказочные герои устроили у новогодней елки в фойе главного корпуса. Веселые песни, забавные игры, зажигательные пляски и задорный детский смех заполнили все фойе. Какие красивые были у детей костюмы, хотелось встать в хоровод и окунуться в мир детства!

И в завершение каждый маленький участник получил новогодний сладкий подарок от Деда Мороза и Снегурочки. Неподдельные детские эмоции и смех звучали лучше любых слов благодарности.

 

Профессиональные артисты Белорусского Союза Музыкальных Деятелей подарили каскад положительных эмоций всем участникам праздничного мероприятия 29 декабря: «Неоновое шоу», «фокусник-маг», «Верка-Сердючка» и он - статный, красивый Дед Мороз вместе со Снегурочкой. Их появление было встречено бурными овациями. Дед Мороз «заставил» забыть проблемы и сложные вопросы: играл с присутствующими, танцевал, загадывал загадки и, конечно же, творил чудеса… Каждый желающий смог загадать желание и оставить этот миг на память. Игровая программа с «курочками» никого не оставила равнодушным и безучастным….

Хорошее настроение – залог хорошей работы. Непосредственная обстановка на общем празднике всегда объединяет, помогает раскрыть неизвестные возможности каждого участника.

Укутаны деревья и дома
Пушистым белоснежным одеялом.
Узорами волшебница-Зима
Все окна в эту ночь разрисовала.
Пусть дарит чудо, сказку Новый год,
Желания любые исполняет.
Любовь, удачу, радость принесет
И все, чего для счастья не хватает.
С Новым годом!

Большое спасибо за подаренное новогоднее настроение профсоюзному комитету работников университета и сотрудникам студенческого клуба!


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