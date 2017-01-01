10

января 2017 г.

Карнавал желаний. Праздничные мероприятия от профсоюзного комитета сотрудников.

Новогодний праздник - самый любимый и волшебный для детей и взрослых. Каких только чудес не встретишь! Вот и в этом году мир, полный чудес, раскрылся вокруг большой, нарядной, пушистой ёлки.

Главный организатор праздничных мероприятий - профсоюзный комитет работников УО «БГМУ» при активном содействии коллектива студенческого клуба.

Профсоюзный комитет пригасил детей и внуков сотрудников университета на настоящую новогоднюю сказку. Сказочное представление «Карнавал желаний» прошло 8 января в актовом зале университета. Пригласительным билетом стал карнавальный костюм каждого ребенка, пришедшего на праздник. Среди них можно было увидеть мушкетера, волчонка, белочку, снежинку и многих других.

Интересный сюжет с волшебными превращениями, Дедом Морозом, Снегурочкой, капризной Королевой, злой Колдуньей и множеством потрясающих снежинок подарили детям профессиональные артисты из Белгосфилармонии. Продолжение праздника сказочные герои устроили у новогодней елки в фойе главного корпуса. Веселые песни, забавные игры, зажигательные пляски и задорный детский смех заполнили все фойе. Какие красивые были у детей костюмы, хотелось встать в хоровод и окунуться в мир детства!

И в завершение каждый маленький участник получил новогодний сладкий подарок от Деда Мороза и Снегурочки. Неподдельные детские эмоции и смех звучали лучше любых слов благодарности.

Профессиональные артисты Белорусского Союза Музыкальных Деятелей подарили каскад положительных эмоций всем участникам праздничного мероприятия 29 декабря: «Неоновое шоу», «фокусник-маг», «Верка-Сердючка» и он - статный, красивый Дед Мороз вместе со Снегурочкой. Их появление было встречено бурными овациями. Дед Мороз «заставил» забыть проблемы и сложные вопросы: играл с присутствующими, танцевал, загадывал загадки и, конечно же, творил чудеса… Каждый желающий смог загадать желание и оставить этот миг на память. Игровая программа с «курочками» никого не оставила равнодушным и безучастным….

Хорошее настроение – залог хорошей работы. Непосредственная обстановка на общем празднике всегда объединяет, помогает раскрыть неизвестные возможности каждого участника.

Укутаны деревья и дома

Пушистым белоснежным одеялом.

Узорами волшебница-Зима

Все окна в эту ночь разрисовала.

Пусть дарит чудо, сказку Новый год,

Желания любые исполняет.

Любовь, удачу, радость принесет

И все, чего для счастья не хватает.

С Новым годом!

Большое спасибо за подаренное новогоднее настроение профсоюзному комитету работников университета и сотрудникам студенческого клуба!

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