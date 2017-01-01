6

января 2017 г.

Итоги работы студенческого клуба УО «Белорусский государственный медицинский университет» за 2016 Год культуры.

«Благодарственное письмо» от Администрации Московского района города Минска – как итог работы студенческого клуба Белорусского государственного медицинского университета в прошедшем 2016 году.

Для творческих коллективов клуба Год культуры был богат на незабываемые события, яркие мероприятия и заслуженные победы. В копилке наград более 20 дипломов за участие в различных престижных творческих проектах:

Международный фестиваль современной хореографии «Сделай шаг вперед!»

Республиканский фестиваль художественного творчества учащихся и студентов «Арт-вакацыi 2016»;

Международный фестиваль студенческих театров «Тэатральны куфар – 2016»

Районный фестиваль народного творчества «Сузор’е».

Победное шествие коллективов студенческого клуба началось в апреле ушедшего года с участия в республиканском фестивале «Арт-вакацыi 2016». В числе финалистов: вокальная группа «Cantare» - Диплом II степени в номинации «Группа эстрадной песни», студия бального танца «Элеганс» - Диплом II степени в номинации «Ансамбль бального танца», творческая мастерская «Алхимики» - Диплом III степени в номинации «Театр современной хореографии», СТЭМ «Биолакт» - Диплом III степени в номинации «Музыкальный театр», народный театра «Эскулапы» - Диплом II в номинации «Исполнитель роли» и III степени в номинации «Исполнитель произведений современных музыкальных стилей» и СТЭМ «Эпидемия» - Диплом III степени в номинации «Агитбригады».

Особым вниманием жюри на республиканском фестивале был отмечен интернациональный хор «Доминанта». Коллектив получил Диплом I степени в номинации «Массовое вокальное исполнение» и был приглашен выступить на главную площадку «Арт-вакацыi - 2016». К слову, она стала не единственной профессиональной площадкой, на которой в этом году блистал интернациональный хор. Коллектив представлял БГМУ на международном проекте «Инклюзивная Беларусь», проводимом по программе ООН.

Удачным Год культуры стал и для ансамбля скрипачей «Perpetuum mobile». На фестивале молодежного творчества и профориентации «Студенческая осень-2016» коллектив занял 2 место в номинации «Инструментальный жанр».

Запоминающееся мероприятие Года культуры для студенческого клуба – это участие Народной бригады «Панация» в Международном фестивале студенческих театров «Тэатральны куфар - 2016». Среди 23 взрослых и детских коллективов из 14 стран мира НБ «Панацея» была отмечена специальным призом, а также личным признанием председателя жюри фестиваля, художественным руководителем Государственного профессионального драматического театра им. Ш. Дадиани города Зугдиди (Грузия) Бадри Цередиани.

Центральным культурным событием для БГМУ стал, конечно же, юбилей Alma Mater. В двухдневных праздничных мероприятиях, посвящённых 95-летию университета, с премьерными номерами выступили все коллективы студенческого клуба.

Ярким аккордом Года культуры для студенческого клуба – стал фестиваль творчества первокурсников, которые пополнили ряды художественных коллективов клуба.

Новогоднее поздравление для всех сотрудников и студентов перевернуло завершающую страничку творческой деятельности студенческого клуба в 2016 году и подарило всем хорошее настроение и множество положительных эмоций.

Впереди прекрасное, полное запоминающихся событий будущее. Впрочем, в наступившем 2017 г., который объявлен Годом науки коллективы студенческого клуба не собираются останавливаться на достигнутом. Нас ждут новые творческие планы, креативные проекты и громкие победы!

Мы высказываем самые теплые слова благодарности в адрес администрации университета, профсоюзного комитета студентов, первичной организации «БРСМ» за сотрудничество и помощь в организации и проведении мероприятий и поздравляем с Новым годом и Рождеством Христовым!

Желаем всем, чтобы мечты сбывались!

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