Подведены итоги конкурса наглядных средств агитации «Жизнь - без вредных привычек». Он проводился среди студентов медико-профилактического факультета УО «БГМУ». В своих работах юные таланты отобразили, как они пропагандируют здоровый образ жизни не только среди студентов и преподавателей, но и среди всего населения Республики Беларусь. В голосовании приняли участие студенты педиатрического и медико-профилактического факультетов.
Поздравляем победителей!
И. Г. Занкевич, зам. зав. каф. гигиены детей и подростков по восп. раб.