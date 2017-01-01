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5 января 2017 г.

«Жизнь - без вредных привычек». Итоги конкурса наглядных средств агитации.

«Жизнь - без вредных привычек».

Подведены итоги конкурса наглядных средств агитации «Жизнь - без вредных привычек». Он проводился среди студентов медико-профилактического факультета УО «БГМУ». В своих работах юные таланты отобразили, как они пропагандируют здоровый образ жизни не только среди студентов и преподавателей, но и среди всего населения Республики Беларусь. В голосовании приняли участие студенты педиатрического и медико-профилактического факультетов.

  • 1 место получил плакат Гайкевич Е. Н. из гр. 3302 «Выбор за тобой».
  • 2 место присвоено плакату  Радько Н. А. и Русим В.В. из группы 3307 «Анорексия и булимия: от жизни до смерти несколько килограмм».
  • 3 место досталось Примшиц М. Д. из группы 3308 «Алкоголь и его влияние на здоровье человека».

Поздравляем победителей!

И. Г. Занкевич, зам. зав. каф. гигиены детей и подростков по восп. раб.


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