3

января 2017 г.

Светя другим, сгораю сам! Студенческие медицинские отряды Белорусского государственного медицинского университета.

Организация вторичной занятости студентов высших учебных заведений является приоритетным направлением государственной молодежной политики Республики Беларусь. Основной формой занятости студентов Белорусского государственного медицинского университета является работа в качестве младшего и среднего медицинского персонала.

С июля 2015 года студенты БГМУ получили возможность работать в составе студенческих медицинских отрядов. На данный момент создано 26 медотрядов, общей численностью 528 человек. Всего за 2016 год в медицинских отрядах проработало более 1000 студентов БГМУ.

Курирует деятельность отрядов - Штаб трудовых дел Первичной организации ОО «БРСМ» с правами РК УО «БГМУ», который по результатам Летнего трудового семестра занял 2 место, среди ВУЗов г. Минска. В районном конкурсе (Московский район г. Минска) «Трудовое лето – 2016», Штаб трудовых дел признан победителем конкурса.

На городском конкурсе в номинации «Лучший медицинский отряд» первое место занял отряд «имени В.А. Леонова» УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница».

Студенческие медицинские отряды БГМУ занимают ведущие позиции не только на городском уровне. На торжественном закрытии республиканского конкурса «На лучший студенческий отряд и принимающую организацию», в номинации лучший командир и заместитель командира отряда, первое место заняли студентки 5 курса лечебного факультета, участницы студенческого медицинского отряда «имени В.А. Леонова» УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» - Жуковская Инна (командир отряда) и Амштейн Александра (заместитель командира), которые также являются победителями городского этапа конкурса.

В течение всего года работа студенческих отрядов БГМУ активно освещается в различных средствах массовой информации: от страничек в социальных сетях, до экранов телевизоров. Также работу участников положительно оценивают и администрации клиник г. Минска. Для участников студенческих отрядов БГМУ ежемесячно организуются культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а также конкурсы и многое другое.

Студенческие медицинские отряды – гордость Белорусского государственного медицинского университета.

Ответственность, грамотность и трудолюбие участников медицинских отрядов прославляют ведущий ВУЗ в сфере медицинского образования Республики Беларусь, тем самым, преодолевая новые высоты на благо общества и всей страны!

ПО ОО «БРСМ» с правами РК УО «БГМУ»

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