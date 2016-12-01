27

декабря 2016 г.

Волшебный праздник – День медико-профилактического факультета! Праздников много не бывает!

Что может быть радостней праздника?! А если этот праздник посвящен целому факультету?

Медико-профилактический факультет живет своей яркой и неповторимой жизнью в учебе и творчестве, внося огромный вклад в профилактическое благополучие страны.

Царящая атмосфера счастья и лучезарных студенческих улыбок озарила холодное утро декабря. «Яблоком долголетия» и радостными лицами был встречен каждый входящий на пороге университета. Сотрудники университета и студенты с удовольствием загадывали и продолжали крылатые фразы про здоровый образ жизни.

Активное движение – основа здорового долголетия! Под таким девизом студенты медико-профилактического факультета, решившие посвятить свою профессиональную жизнь профилактике, под музыку В.Высоцкого задорно танцевали в фойе университета, увлекая за собой присутствующих.

Профилактика – волшебство, продлевающее жизнь! Так решили организаторы «Территорий профилактики». Волшебники-профилактики, постигнувшие принципы рационального питания, в игровой форме делились своими знаниями со студентами и преподавателями университета, вызывая неподдельный интерес и демонстрируя умение высчитать весо-ростовый индекс всем желающим.

Усердие, смекалка, азарт и неумная радость царили при ответах на профессиональные темы и игре в дартс. Огромный интерес аудитории вызвала виртуальная игра «Бояться не нужно, нужно знать», посвященная глобальной мировой проблеме ВИЧ.

Под завораживающую мелодию Р.Шумана состоялось торжественное открытие Дня медико-профилактического факультета. Теплые, искренние поздравления прозвучали от первого проректора С.В. Губкина и проректора по воспитательной работе университета П.В. Маркауцана.

Продолжился волшебный праздник восточными танцами, пением студентов медико-профилактического факультета.

Возможность погрузиться в детство и постигнуть азы чистоты рук продемонстрировала Л.Л. Кузьменкова и ученики школы №26 Московского района г. Минска, мечтающие стать врачами.

В этот знаменательный для медико-профилактического факультета день все деканат, студенты и сотрудники были охвачены праздником профилактики, проникающим в сердце каждого участника.

Завершился День медико-профилактического факультета поздравлением победителей конкурсов, проведением аукциона «Лот победителя» с вручением грамот от деканата.

Проникновенные слова поздравления от декана медико-профилактического факультета Ю.Л. Горбича погрузили всех в волшебную атмосферу сказки…

В ней были веселый смех, музыка, танцы, шутки, искрометный юмор и нотки грусти, вера в чудеса…

Зрительский восторг и бурные аплодисменты долго не отпускали актеров со сцены!

Деканат медико-профилактического факультета от души благодарит всех сотрудников и студентов, создавших этот волшебный праздник!

Деканат медико-профилактического факультета.

Поделитесь