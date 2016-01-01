28

декабря 2016 г.

Творчество, фантазия и мастерство - конкурс «Лучшая новогодняя елка».

Меньше недели осталось до самого веселого и любимого праздника всех детей и взрослых - Нового года. Позади семестр упорной учебы, впереди напряженный период сессии. А между ними – Рождество и Новый год. Именно в эти дни хочется окунуться в сказочную атмосферу, которая невозможна без главного атрибута новогодних и рождественских праздников – ёлки.

Созданию приподнятой эмоциональной атмосферы в нашем университете в преддверии Нового года способствовал конкурс «Лучшая новогодняя елка своими руками», организованный отделом воспитательной работы с молодежью.

На конкурс было представлено более 20 ярких работ, которые удивили зрителей уникальными техниками выполнения, нестандартными материалами, оригинальностью идей.

Благодарим всех участников за проявленную фантазию и мастерство и желаем новых творческих успехов. Победителей конкурса ждут награды.

Методист высшей категории ОВРМ И.М.Гулюк

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