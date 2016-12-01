28

декабря 2016 г.

Новый год на пороге Alma Mater. Праздник к нам приходит.

Утро 27 декабря в нашем университете началось со сказки. Уже на пороге каждый входящий получал порцию хорошего настроения и заряд позитива на весь день вместе с лучезарной улыбкой от девушек «белорусочек» из фольклорного театра «Мед.унi.ца».

Любой желающий поучаствовал в фотосессии и смог загадать заветное желание символу наступающего года - Золотому петушку и курочкам. Теперь это желание обязательно сбудется.

В праздничной обстановке в БГМУ прошла и середина дня. На большой перемене в фойе главного корпуса с наступающим Новым 2017 годом всех присутствующих поздравили сказочные персонажи Зимушка-Зима, Печкин, и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. В форме творческих номеров прозвучали поздравления и от факультетов университета.

С наступающим Новым годом!

Студенческий клуб

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