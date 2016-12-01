26

декабря 2016 г.

Тайный Санта БГМУ 2017! Новогодняя акция по обмену секретными подарками.

В пятницу 23 декабря студенты истаптывали припорошенные снегом дорожки на пути к университету с двойной ношей: не только учебники и тетради с конспектами лекций, но еще и яркие праздничные пакеты с новогодними подарками. Идея организовать мероприятие по обмену подарками «Тайный Санта» возникла совершенно спонтанно, но мгновенно была реализована с помощью друзей-однокурсников и энтузиазма остальных участников.

Суть игры заключалась в том, что один человек должен поздравить другого с наступающими Новым Годом символическим подарком, до последнего момента не раскрывая свою личность, т.е. играя роль секретного Санты. Пары определялись случайным образом из зарегистрировавшихся студентов, деканов, проректоров с разных факультетов и курсов нашей Alma Mater.

Было необычайно радостно видеть улыбающиеся лица знакомящихся друг с другом людей, следить за обменом подарками и предпраздничным настроением, подпитываться положительной энергией и эмоциями, которыми щедро делились друг с другом и с окружающими участники мероприятия. Можно сказать, что в последние дни белоснежного декабря успешно прошла попытка объединить совершенно разных людей, подарить им впечатления и настрой на новогоднее волшебство. И радостно осознавать, что творить чудеса мы вольны в любое время собственными руками.

Кристина Завгородняя студентка 1126 гр.

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