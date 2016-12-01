26

декабря 2016 г.

Волонтеры Белорусского Общества Красного Креста поздравили детей из детского дома №3.

Время сказок, тепла и милосердия. Именно в это волшебное время хочется, чтобы каждый ребенок поверил в чудеса новогоднего праздника. 19 декабря волонтеры Белорусского Общества Красного Креста БГМУ во главе с председателем Кузьменковой Ларисой Леонидовной в рамках благотворительной праздничной акции «Твори добро на Новый год» посетили детский дом №3 со спектаклем «Новогодняя сказка».

Совсем еще маленькие воспитанники, от 2 до 8 лет, с теплом, искренними улыбками и громкими аплодисментами встречали сказочных персонажей. Они громко звали Дедушку Мороза, вместе с героями стучали ножками и создавали шумовой оркестр, волнуясь за Снегурочку, которая оказалась в заточении у Снежной королевы. А совместно с детьми получали удовольствие и их воспитатели, ведь поверить в сказку хочется в любом возрасте.

После представления, малышей ждали подарки от студентов всех факультетов, студенческого совета медико-профилактического факультета, преподавателей, сотрудников кафедр, деканатов, работников БГМУ, которые поучаствовали в акции «От сердца к сердцу» по сбору новогодних подарков. Канцелярские товары, книги, гигиенические принадлежности, развивающие игры, игрушки держали в руках маленькие воспитанники детского дома.

Эмоции этого вечера еще долго будут согревать души и детей, и взрослых, ведь так просто можно принести в дом радость! Все уезжали с желанием не раз еще вернуться, чтобы привнести немного тепла и заботы в жизнь детишек, которые уже успели стать близкими.

Л.Л. Кузьменкова , председатель БОКК БГМУ, ассистент кафедры нормальной анатомии

Добриян Н.О., студентка 2107 группы педиатрического факультета

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