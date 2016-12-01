 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Воспитательные

26 декабря 2016 г.

Волонтеры Белорусского Общества Красного Креста поздравили детей из детского дома №3.

Волонтеры Белорусского Общества Красного Креста

Время сказок, тепла и милосердия. Именно в это волшебное время хочется, чтобы каждый ребенок поверил в чудеса новогоднего праздника. 19 декабря волонтеры Белорусского Общества Красного  Креста БГМУ во главе с председателем Кузьменковой Ларисой Леонидовной в рамках благотворительной праздничной акции «Твори добро на Новый год» посетили детский дом №3 со спектаклем «Новогодняя сказка».

Совсем еще маленькие воспитанники, от 2 до 8 лет, с теплом, искренними улыбками и громкими аплодисментами встречали сказочных персонажей. Они громко звали Дедушку Мороза, вместе с героями стучали ножками и создавали шумовой оркестр, волнуясь за Снегурочку, которая оказалась в заточении у Снежной королевы. А совместно с детьми получали удовольствие и их воспитатели, ведь поверить в сказку хочется в любом возрасте. 

После представления, малышей ждали подарки от студентов всех факультетов, студенческого совета медико-профилактического факультета, преподавателей, сотрудников кафедр, деканатов, работников БГМУ, которые  поучаствовали в акции «От сердца к сердцу» по сбору новогодних подарков. Канцелярские товары, книги, гигиенические принадлежности, развивающие игры, игрушки держали в руках  маленькие воспитанники детского дома.

Эмоции этого вечера еще долго будут согревать души и детей, и взрослых,  ведь так просто можно принести в дом радость! Все уезжали с желанием не раз еще вернуться, чтобы привнести немного тепла и заботы в жизнь детишек, которые уже успели стать близкими.

Л.Л. Кузьменкова , председатель БОКК БГМУ, ассистент кафедры нормальной анатомии
Добриян Н.О., студентка 2107 группы педиатрического факультета


 Поделитесь

Москва Златоглавая.
23 декабря
Москва Златоглавая.
Лучшие из лучших медотрядовцев посетили российскую столицу.
 
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врач, ученый, пастырь.
23 декабря
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врач, ученый, пастырь.
Встреча студентов с доктором фармацевтических наук Е.Г.Эльяшевич.
 
Знакомство с профессией.
19 декабря
Знакомство с профессией.
Встреча с заведующим кафедры детской хирургии.
 
Интернациональный студенческий хор «Доминанта»
14 декабря
Интернациональный студенческий хор «Доминанта»
принял участие в мероприятиях кампании ООН «Инклюзивная Беларусь»
 
Дружба нас объединила.
9 декабря
Дружба нас объединила.
Финал Республиканского межвузовского фестиваля национальных культур.
 
Большая радость и огромная ответственность.
7 декабря
Большая радость и огромная ответственность.
НБ «Панацея» среди победителей Международного театрального фестиваля.
 
Фестиваль творчества первокурсников
6 декабря
Фестиваль творчества первокурсников
отгремел В БГМУ.
 
КВН-щики БГМУ – чемпионы!
5 декабря
КВН-щики БГМУ – чемпионы!
Финальная игра открытой Лиги КВН БГУ.
 

 