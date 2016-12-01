23

декабря 2016 г.

Москва Златоглавая. Лучшие из лучших медотрядовцев посетили российскую столицу.

Москва – изумительный город, покоряющий воображение каждого кто хоть однажды посещал русскую столицу. Незабываемый облик кроется в пространстве и деталях её архитектуры. Широкие проспекты и пешеходные бульвары, грандиозные дворцы, сталинские высотки и крошечные церквушки, бесконечные музеи и романтичные театры, императорские сады и парки, современные высотки и стадионы, торговые центры и ночные клубы, уличный фаст-фуд и дорогие рестораны обеспечивают разнообразный досуг. Смесь культур, европейские тенденции и азиатские традиции, богатая событиями история и противоречивая современность определяют характер столицы. Гостеприимная и нахальная, заботливая и небрежная, помпезная и душевная Москва никого не оставляет равнодушным.

Посетить этот город представилась возможность лучшим бойцам студенческих медицинских отрядов нашего университета. Туристическая поездка стала поощрением для ребят, работающих в составе медицинских отрядов, имеющих хорошие отзывы от руководителей клиник и высокий балл в учёбе.

Программа экскурсии была очень интересной и насыщенной. Студенты познакомились с памятниками истории, древней и современной архитектуры, прогулялись по вечернему предновогоднему городу.

Душа и сердце Москвы – Красная площадь. Это место было свидетелем наиболее судьбоносных событий в жизни страны.

Красная площадь – действительно одна из самых грандиозных площадей мира, здания на ней одеты в багрянец и украшены в стиле русского узорочья. Башни Кремля и Исторический музей, при всей своей солидности, очаровательны и похожи на иллюстрации к книге сказок. Наверное, самым узнаваемым архитектурным объектом можно смело назвать собор Василия Блаженного, также известный под именем Собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, похожий на пряничный дворец.

Побывав на Красной площади и посетив Мавзолей, студенты прошли на «Нулевой километр автодорог Российской Федерации», где в надежде на исполнение желаний с удовольствием бросили через плечо монетку, встав на плиту знака.

Далее были посещены Александровский сад, Смотровая площадка на Воробьёвых горах, деловой центр «Москва-Сити», храм Христа Спасителя, старый Арбат, Третьяковская галерея, памятник Н.И. Пирогову у Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Эта экскурсия оставила массу положительных впечатлений.

Огромную благодарность за организацию столь увлекательного путешествия выражаем Минскому городскому комитету БРСМ и администрации нашего университета.

Секретарь ПО ОО «БРСМ» БГМУ Ольга Туровец

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