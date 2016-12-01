21 декабря состоялась встреча с доктором фармацевтических наук, профессором, составителем книги о святители Луке – Эльяшевич Еленой Георгиевной.
Эльяшевич Е.Г. подробно рассказала о необычной жизни и судьбе выдающегося человека - Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, который принадлежал к древнему дворянскому роду, дед его жил в Сенницком уезде Могилевской губернии. Обучался он в художественной школе, блестяще окончил медицинский университет Киевского университета, после работал земским врачом и стал блестящим хирургом и ученым. В 1920 г. Валентин Феликсович принял священнический сан, а в 1923 г. его арестовывают и на 11 лет отправляют в ссылку.
В.Ф. Войно-Ясенецкий создает выдающиеся научные труды: «Регионарная анестезия», «Поздние резекции инфицированных огнестрельных ранений и суставов», «Очерки гнойной хирургии» - за которые он в 1946 г. был удостоен Сталинской премии I степени.
О большой значимости данных работ и для современных хирургов рассказала к.м.н., доцент 2-й кафедры хирургических болезней С.Б. Синило.
По окончании мероприятия студенты смогли принять участие в благотворительной акции – приобрести книгу о жизни Святителя.
ОВРМ