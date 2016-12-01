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23 декабря 2016 г.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врач, ученый, пастырь. Встреча студентов с доктором фармацевтических наук Е.Г.Эльяшевич.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врач, ученый, пастырь.

21 декабря состоялась встреча с доктором фармацевтических наук, профессором, составителем книги о святители Луке – Эльяшевич Еленой Георгиевной.

Эльяшевич Е.Г. подробно рассказала о необычной жизни и судьбе выдающегося человека - Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, который принадлежал к древнему дворянскому роду, дед его жил в Сенницком уезде Могилевской губернии. Обучался он в художественной школе, блестяще окончил медицинский университет Киевского университета, после работал земским врачом и стал блестящим хирургом и ученым. В 1920 г. Валентин Феликсович принял священнический сан, а в 1923 г. его арестовывают и на 11 лет отправляют в ссылку.

В.Ф. Войно-Ясенецкий создает выдающиеся научные труды: «Регионарная анестезия», «Поздние резекции инфицированных огнестрельных ранений и суставов», «Очерки гнойной хирургии» - за которые он в 1946 г. был удостоен Сталинской премии I степени.

О большой значимости данных работ и для современных хирургов рассказала к.м.н., доцент 2-й кафедры хирургических болезней С.Б. Синило.

По окончании мероприятия студенты смогли принять участие в благотворительной акции – приобрести книгу о жизни Святителя.

ОВРМ


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