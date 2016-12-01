19

декабря 2016 г.

Знакомство с профессией. Встреча с заведующим кафедры детской хирургии.

16 декабря 2016 года в Белорусском Государственном медицинском университете состоялась встреча студентов 1 курса педиатрического факультета с заведующим кафедры детской хирургии, доктором медицинских наук, профессором Авериным Василием Ивановичем.

Образование кафедры детской хирургии и формирование детской хирургии как предмета медицинской отрасли для оказания хирургической помощи детям в Беларуси связано с открытием в Минском государственном медицинском институте (МГМИ) педиатрического факультета.

Для улучшения результатов лечения детей с гнойно-септическими заболеваниями в 1975 году при кафедре детской хирургии была организована лаборатория по изучению гомеостаза при гнойной инфекции у детей.

Василий Иванович отметил, что детская хирургия в нашей стране находится на достойном высоком уровне, что очень ценится за пределами Республики Беларусь.

В ходе беседы Василий Иванович обратил внимание на вопросы становления и формирования врача, как профессионала, он отметил также, что постоянное совершенствование знаний и умений является залогом успеха, обратил наше внимание на проблемы начинающих врачей, поделился своим опытом работы с больными, рассказал некоторые случаи из своей практики, дал советы по саморазвитию и реализации своих способностей. Помимо этого, конечно, Василий Иванович рассказал нам и о своих студенческих годах, о лечебной деятельности, поделился своей личной жизнью, что способствовало непринужденной беседе.

Лектор ответил на вопрос о психоэмоциональном состоянии врачей – хирургов: "Настоящий врач переживает за каждого пациента", из данных слов мы вынесли, что врач – это в первую очередь состояние души. И многие из нас хотят иметь именно такое состояние. Встреча стала познавательной страницей в нашей студенческой жизни. Сегодня нам представилась возможность заглянуть в наше будущее осознать всю важность профессии врача-педиатра.

Студентов переполняли эмоции, появился огромный заряд энергии и невероятное стремление все познать, изучить и скорее помогать людям, таким настроением были наполнены первокурсники после встречи, а в глазах однокурсников появился огонек, лучик света, надежды и веры, который был необходим ребятам, чтобы продолжать учебу. Укрепилось стремление достичь цели, стать профессионалом. Первокурсники педиатрического факультета выражают огромную благодарность Василию Ивановичу за время, которое он нам уделил.

Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить Дорохович Галине Павловне, ведь именно она, опираясь на свой многолетний педагогический опыт, организовала нам эту замечательную встречу, перед началом ответственной поры в жизни каждого первокурсника - первой экзаменационной сессии.

Дубовик Елена, студентка 1 курса Педиатрического факультета

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