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27 июня 2017 г.

Государственный экзамен по дисциплине «Детская хирургия на педиатрическом факультете»

Государственный экзамен по дисциплине

20 - 21 июня на педиатрическом факультете прошел государственный экзамен по дисциплине «Детская хирургия».

Государственная экзаменационная комиссия отметила, что программный материал по предмету усвоили все выпускники. Самый высокий средний балл был в группах субординаторов-детских хирургов (2630 группа – 8,9), субординаторов-анестезиологов-реаниматологов (2640 и 2641 группы – 8,7) и субординаторов-педиатров (2607 группа – 8,6).

Выпускники ответственно отнеслись к сдаче своего последнего в университете, но не последнего в жизни экзамена и показали знания, достойные будущих врачей. Экзамен проходил в спокойной и дружественной обстановке. Члены ГЭК поздравили выпускников с окончанием университета и пожелали им достойно нести звание врача.

Позади переживания и бессонные ночи, а впереди еще вручение дипломов, клятва Гиппократа и выпускной. Искренне поздравляем выпускников педиатрического факультета с завершением важного этапа в жизни и желаем профессиональных успехов.

Подготовили асс. Симаченко О.В., Сергиенко Е.Н.


 

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