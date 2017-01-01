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19 июня 2017 г.

«Социокультурные и психолого-педагогические условия адаптации иностранных студентов» - повышение квалификации преподавателей.

«Социокультурные и психолого-педагогические условия адаптации иностранных студентов»

С 19 по 30 июня 2017 года на базе университета начали работу курсы повышения квалификации по программе «Социокультурные и психолого-педагогические условия адаптации иностранных студентов», проводимые преподавателями кафедры молодежной политики Республиканского института высшей школы. Слушателями курсов являются 30 преподавателей университета. Данная тема повышения квалификации профессорско-преподавательского состава является актуальной для университета, т.к. вопросы, связанные с социокультурной адаптацией иностранных обучающихся всегда остаются в поле повышенного внимания. Специалисты РИВШ знакомят наших преподавателей с новыми наиболее продуктивными способами организации адаптационного периода, проведения внеучебной работы с иностранными студентами и слушателями.

Начальник отдела воспитательной работы с молодежью Кибик Н.А.


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