14-15 июня студенты педиатрического факультета достойно выдержали государственный экзамен по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение».
Государственный экзамен прошел в спокойной дружественной обстановке. Большинство студентов показали хорошие теоретические знания по нормативным правовым актам, основным направлениям реализации государственных программ профилактики, ведущим медико-социальным проблемам здоровья населения, организации медицинской помощи.
Хочется пожелать нашим будущим врачам-педиатрам, анестезиологам-реаниматологам и детским хирургам успешно сдать последний государственный экзамен по детской хирургии, который состоится 20-21 июня и поздравить всех работников здравоохранения с профессиональным праздником.
Подготовлено асс. Симаченко О.В., Сергиенко Е.Н.