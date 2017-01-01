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19 июня 2017 г.

Государственный экзамен по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» на педиатрическом факультете.

Государственный экзамен

14-15 июня студенты педиатрического факультета достойно выдержали государственный экзамен по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение».

Государственный экзамен прошел в спокойной дружественной обстановке. Большинство студентов показали хорошие теоретические знания по нормативным правовым актам, основным направлениям реализации государственных программ профилактики, ведущим медико-социальным проблемам здоровья населения, организации медицинской помощи.

 

 

Хочется пожелать нашим будущим врачам-педиатрам, анестезиологам-реаниматологам и детским хирургам успешно сдать последний государственный экзамен по детской хирургии, который состоится 20-21 июня и поздравить всех работников здравоохранения с профессиональным праздником.

Подготовлено асс. Симаченко О.В., Сергиенко Е.Н.

 

 


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