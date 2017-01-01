16

июня 2017 г.

Работа Государственной экзаменационной комиссии по аттестации выпускников Стоматологического факультета и выпускников Медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся по специальности 1-79 01 07 «Стоматология»

Государственная экзаменационная комиссия по аттестации выпускников стоматологического факультета сформирована из опытных сотрудников профильных стоматологических кафедр учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» и практического здравоохранения под председательством главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Республики Беларусь по стоматологии Матвеева Андрея Михайловича.

Три комплексных государственных экзамена включают дисциплины «Терапевтическая стоматология», «Стоматология детского возраста и профилактика стоматологических заболеваний», «Коммунальная стоматология», «Ортопедическая стоматология», «Ортодонтия», «Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология».

Первый комплексный государственный экзамен по стоматологическим дисциплинам терапевтического профиля выпускники достойно выдержали. По оценке комиссии средний балл у студентов стоматологического факультета 8,5, у студентов факультета иностранных учащихся 5,9.

В этом году Государственная экзаменационная комиссия впервые оценивает студентов медицинского факультета иностранных учащихся, которые все пять лет обучались на английском языке. Первый опыт показал хороший результат подготовки. Средний балл англоязычной академической группы составил – 8,2.

Студенты, заслужившие на первом комплексном экзамене отличные оценки получили в подарок научно-практический журнал «Стоматолог».

Второй комплексный Государственный экзамен, включавший дисциплины «Ортопедическая стоматология», «Ортодонтия», также проходил в деловой и доброжелательной обстановке.

Результаты второго комплексного Государственного экзамена: средний балл – 8,7 показали студенты стоматологического факультета, средний балл – 5,8 у студентов МФИУ. Средний балл 7,2 – показали студенты англоязычной группы.

Деканат стоматологического факультета.

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