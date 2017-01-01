12

июня 2017 г.

Государственный экзамен по педиатрии

8-9 июня 2017 года на педиатрическом факультете прошел государственный экзамен по дисциплине «Педиатрия». Экзамен проводился в 3 этапа: первый этап – практические навыки (средний балл составил 7,7), второй этап – компьютерное тестирование (средний балл составил – 8,0) третий этап – теоретический экзамен по педиатрии – проводился на базе кафедры детских инфекционных болезней. Большинство студентов показали отличные и хорошие знания на государственном экзамене, средний балл по которому составил – 7,75. Государственная комиссия отметила, что программный материал по предмету усвоили все выпускники. Глубокие знания по педиатрии показали Манцевич Е.Г. (2609 гр.) и Троцкая Е.А. (2631 гр.).

Экзамен проходил в присутствии ректора университета Сикорского Анатолия Викторовича, декана педиатрического факультета Александрова Дениса Александровича, заведующих и преподавателей кафедр педиатрического факультета, а также представителей практического здравоохранения.

9 июня 2017 года академик НАН РБ, зав. 1-й кафедрой детских болезней, профессор, д.м.н. Сукало Александр Васильевич поздравил студентов педиатрического факультета с успешной сдачей первого государственного экзамена и пожелал достойно выдержать последующие экзамены по специальностям «Общественное здоровье и здравоохранение» и «Детская хирургия» и получить высокое звание врача-педиатра!

В ответном слове студенты выразили благодарность преподавателям за знания и навыки, полученные в Alma Mater.

Подготовлено асс. Симаченко О.В., Сергиенко Е.Н.

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