29

мая 2017 г.

Учения по локализации и ликвидации очага болезни, вызванной вирусом Эбола.

Изменения условий жизни людей, экологии и климата планеты, сложная политическая обстановка и проведение военных действий в отдельных странах привели к тому, что в мире сложилась непростая ситуация по инфекционной заболеваемости. Географическое положение нашей страны, интенсивные миграционные потоки, расширение спектра туристических услуг, развитие международной торговли и бизнеса, проведение массовых спортивных и культурных мероприятий создают условия для осложнения эпидемической ситуации. Для реализации требований Международных медико-санитарных правил и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях предотвращения заноса, возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, их локализации и ликвидации осуществляется комплекс мероприятий по санитарной охране территории Республики Беларусь.

Для обеспечения постоянной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и по инициативе Министерства здравоохранения Республики Беларусь 18 мая в Дзержинском районе были проведены республиканские учения по локализации и ликвидации очага болезни, вызванной вирусом Эбола.

Непосредственными исполнителями мероприятий выступили специалисты ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», ГУ «Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Дзержинская центральная районная больница», ООО «Сервисный центр «Веста», Дзержинского РОВД и Дзержинского РОЧС. В работе семинара также принимали участие специалисты областных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, главные инфекционисты управлений здравоохранения облисполкомов, Главного управления и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», РНПЦ эпидемиологии и микробиологии и др. Доцент кафедры эпидемиологии Т.С. Гузовская представляла УО «Белорусский государственный медицинский университет».

Практической части учений предшествовал семинар, который открыли Главный государственный санитарный врач Минской области В.В. Рызгунский и заместитель Главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, кандидат медицинских наук И.Н. Глинская.

Заместитель председателя Дзержинского исполкома по социальным вопросам А.С. Чаган выразил благодарность за то, что для проведения такого масштабного мероприятия был выбран именно Дзержинский район. Здесь проходят активное перемещение людей по международной железной дороге и автотрассе Брест-Москва. Поэтому проведение подобных учений весьма актуально.

На первом этапе учения дежурным врачом оздоровительного центра «Веста» с учетом эпиданамнеза был выявлен больной с подозрением лихорадку Эбола. Согласно схеме оповещения передана информация главному врачу, который вместе с коллегами из Дзержинской центральной районной больницы и районного центра гигиены и эпидемиологии ввел в действие план оперативных мероприятий. Бригада скорой медицинской помощи в сопровождении сотрудников РОВД провела эвакуацию пациента и контактных лиц. Оперативно и четко была проведена дезинфекция сотрудниками районного центра гигиены и эпидемиологии. Следует отметить, что противоэпидемические мероприятия проводились с использованием современных противочумных костюмов.

На втором этапе учений молодой человек был доставлен в инфекционный стационар, который к этому времени уже был перепрофилирован в госпиталь. Медицинские работники центральной районной больницы грамотно и без лишней суеты провели комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных действующими нормативными и правовыми актами.

На третьем этапе отрабатывалась система взаимодействия в ответ на чрезвычайную ситуацию специалистов санитарно-эпидемиологической службы районного, областного и республиканского уровня, а также органов власти. Для организации и проведения санитарно-противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий в республике созданы специализированные формирования служб экстренной медицинской помощи и государственного санитарного надзора. В перечень сил и средств постоянной готовности органов и учреждений государственного санитарного надзора территориального, регионального и республиканского уровней включены 30 территориальных центров гигиены и эпидемиологии. В данных учреждениях развернуты головные лаборатории сети наблюдения и лабораторного контроля, санитарно-эпидемиологические отряды, специализированные противоэпидемические бригады республиканского подчинения. На базе всех органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, сформированы группы санитарно­эпидемиологической разведки. Мониторинг за циркуляцией возбудителей инфекционных заболеваний, в т.ч. имеющих международное значение, проводится с использованием лабораторной базы органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, а также РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, на базе которого функционирует 9 референс-центров (лабораторий).

В заключительной части обсуждались результаты проведенного учения. Также была дана высокая оценка работы специалистов всех уровней в выполнении мероприятий по санитарной охране территории своей части Государственной границы Союзного государства и ЕАЭС от заноса и распространения опасных заболеваний. Планируется проведение аналогичных учений во всех областях республики, что будет способствовать решению задач по обеспечению биологической безопасности в рамках создания единого эпидемиологического пространства стран ЕАЭС.

Доцент кафедры эпидемиологии Тамара Гузовская Фотографии Лариса Коршун и Тамара Гузовская

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