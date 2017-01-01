22

мая 2017 г.

Юбилейная X олимпиада по гигиене.

18 мая 2017 года в Год науки состоялась юбилейная X олимпиада по гигиене для студентов 5 курса медико-профилактического факультета. В отборочном туре олимпиады приняло участие 23 студента. Задачами проведения олимпиады являлись: просветительская деятельность, пропаганда современных гигиенических научных знаний, повышение заинтересованности студентов в получении знаний и участия в научной деятельности, выявление и поддержка наиболее подготовленных и талантливых студентов.

Участникам X олимпиады по гигиене пришлось нелегко: задания были достаточно объемными, сложными и их надо было выполнить за короткий ограниченный промежуток времени, переключаясь от одной учебной дисциплины к другой, а некоторые задания носили комплексный характер. Это требовало от олимпийцев глубоких знаний и кругозора, сообразительности, умения организоваться и сконцентрироваться. Слаженная работа жюри олимпиады по проверке и подведению итогов определила: из 23 участников, прошедших компьютерное тестирование, 19 участников достойно справились с заданиями и прошли в следующий этап. Но, как у любого состязания, необходимо определить лидеров.

Победителями олимпиады стали:

Королева Марта Аркадьевна (3502 гр.) – 1 место,

Володько Ольга Андреевна (3503 гр.) – 2 место,

Козловская Анна Александровна (3502 гр.) – 3 место.

Деканат, кафедры медико-профилактического факультета и профсоюзный комитет студентов поздравляют победителей и участников X олимпиады по гигиене, желают дальнейшего интереснейшего познания гигиены, развития своих творческих способностей, удачной сдачи сессии и веселых каникул!

Игорь Семёнов, доцент, председатель организационного комитета Алестрова Юлия, ассистент, член жюри

Фото Дмитрия Зеленковского

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